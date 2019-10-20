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عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" اليوم على "mbc4"

الأحد 20-10-2019 09:55 ص
هبة أحمد

عمرو ياسين يعلن توقيت عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"

الأحد 20-10-2019 03:26 ص
هبة أحمد

بكلمات مُبكية.. نجوم الفن يرثون والد النجم أحمد مكي (صور)

السبت 19-10-2019 09:46 ص

أميرة كرارة ناعيا وفاة والد "مكي": البقاء لله وربنا يرحمه"

السبت 19-10-2019 02:21 ص

علي ربيع لـ"أحمد مكي": "‏الله يرحم والدك ويصبركم يارب"

السبت 19-10-2019 01:58 ص

بيومي فؤاد ناعيا وفاة والد "مكي": "البقاء لله يا حبيبي"

السبت 19-10-2019 01:49 ص

كريم عبد العزيز يعزي أحمد مكي في وفاة والده

السبت 19-10-2019 01:44 ص
روان هيثم محمد

أحمد أمين لـ"مكي": "البقاء لله وربنا يصبرك في وفاة الدك"

السبت 19-10-2019 01:38 ص

عمرو عبد الجليل ناعيا وفاة والد"مكي": "ربنا يرحمه ويصبرك"

السبت 19-10-2019 01:27 ص

أحمد السقا ينعي وفاة والد أحمد مكي

السبت 19-10-2019 12:49 ص

الموت يفجع الفنان أحمد مكي

الجمعة 18-10-2019 11:49 م
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تعرف على موعد تشييع جثمان والد أحمد مكي

الجمعة 18-10-2019 09:05 م
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وفاة والد الفنان أحمد مكي

الجمعة 18-10-2019 06:31 م
الفجر الفني
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