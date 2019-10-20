تعرف على موعد تشييع جثمان والد أحمد مكي

الجمعة 18-10-2019 09:05 م

أماني سلام

سافر النجم أحمد مكي، إلي الإمارات ليدفن والده الذي توفى صباح اليوم، حيث أنه يقيم في دبي والمقرر بتم تشيبع جثمانة غدا السبت بعد صلاة الضهر، كما أن ...