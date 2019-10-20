أعلن الفنان والسينارست عمرو محمود ياسين عن بدء عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" ابتداء من اليوم الأحد ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل ...
بكلمات مُبكية.. نجوم الفن يرثون والد النجم أحمد مكي
عزى الفنان بيومي فؤاد، أحمد مكي، في وفاة والده الذي وافته المنية أمس الجمعة. ونشر بيومي، صورة مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ...
نعى الفنان أحمد أمين، وفاة والد الفنان أحمد مكي، الذي وافته المنية أمس الجمعة. وكتب أمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ...
نعى الفنان عمرو عبد الجليل، وفاة والد الفنان أحمد مكي، الذي توفي صباح أمس الجمعة. ونشر السقا صورة لمكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل ...
غادر الفنان أحمد مكي، مطار القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تلقي خبر وفاة والده منذ ساعات قليلة. وأعلنت الفنانة إيناس مكي، عبر ...
سافر النجم أحمد مكي، إلي الإمارات ليدفن والده الذي توفى صباح اليوم، حيث أنه يقيم في دبي والمقرر بتم تشيبع جثمانة غدا السبت بعد صلاة الضهر، كما أن ...
أعلنت الفنانة إيناس مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكتبت مكي عبر حسابها ...
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