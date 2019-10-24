إنجي وجدان تخرج عن صمتها وترد بعنف على رسالة تنمير

الخميس 24-10-2019 02:03 م

ميرنا عادل أديب

تعرضت الممثلة والمونتيرة المصرية إنجي وجدان، للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من إحدى متابعاتيها، حيث قامت فتاة تدعي لويزا تادرس، بإرسال ...