تعرضت الممثلة والمونتيرة المصرية إنجي وجدان، للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من إحدى متابعاتيها، حيث قامت فتاة تدعي لويزا تادرس، بإرسال ...
ميجان في افتتاح القمه لعام ٢٠١٩ دون زوجها الامير هاري ميجان دوقه ساكسس،زوجه الامير هاري دوق ساكسيس،حضرت ميجان افتتاح قمة One Young World لعام 2019 ...
تصدرت الممثلة والإعلامية الكويتية حياة الفهد "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد ...
عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الصباح، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر تكللت نتائجها
بالنجاح.
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