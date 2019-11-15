مصرع فلاح وإصابة سائق في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما ببني سويف
لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بقريتي قلة والمسيد، التابعتبن لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى ...
خطيب الجمعة ببني سويف: احتفلوا بذكرى المولد النبي بالاقتداء بسنته
قال الشيخ شعبان عبداللطيف، خطيب الجمعة بمسجد الهدي بمدينة إهناسيا ببني سويف، إنه يجب على المسلم الإحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ...
مصرع طفل سقط من نافذة غرفة نومه ببني سويف
لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، مصرعه، متاثرا باصابته، اثر سقوطه من نافذة غرفة نوم شقة اسرته، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، أثناء لهوه أعلى ...
بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 بالصحراوي الشرقي ببني سويف
لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، إثر حادث سير، وقع صباح اليوم الثلاثاء، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام أحد المصانع بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة ...
بالأسماء.. إصابة سائق و4 فتايات في إنقلاب ميكروباص بـ"زراعي بني سويف"
أصيب 5 أشخاص "سائق و4 فتايات" في حادث سير، وقع، مساء اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية كفر درويش ...
إزالة 1016 حالة إشغالات في حملتين بإهناسيا والواسطى ببني سويف (صور)
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن تحرير 35 محضرًا وإزالة ورفع 1016 حالة تعدٍ وإشغالات متنوعة من الشوارع والميادين الحيوية بمدينتي اهناسيا ...
تفتيش مفاجئ.. ضبط مخالفات جسيمة بالمخابز البلدية في بني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عن تحرير 14 محضرًا في حملة تموينية مفاجئة، على المخابز البلدية بالمحافظة، لتنسيق بين المديرية ومباحث التموين ...
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1706 حالة مرضية ببني سويف (صور)
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج والفحوصات الطبية بالمجان لـ1706 حالة مرضية، خلال قافلة طبية نفذتها مديرية ...
بـ"المزمار والخيول".. المئات يشاركون في زفة المولد النبوي ببني سويف (فيديو وصور)
شهدت قرى ومدن محافظة بني سويف، اليوم السبت، زفة المولد النبوي الشريف، التى تنظمها الطرق الصوفية، بالشوارع والميادين، كأحد المظاهر التقليدية للاحتفال ...
انقلبت بهم دراجة بخارية.. إصابة 4 طلاب في حادث سير ببني سويف
اصيب ٤ طلاب، من قريتي "شاويش" و"خورشيد" التابعيتن لمركز اهناسيا، محافظة بني سويف، مساء الجمعة، اثر انقلاب دراجة بخارية، عند مدخل قرية "الحاجر" دائرة ...
محافظ بني سويف يكافئ الطاقم الطبي بمستشفى الحميات عقب زيارة مفاجئة.. ويؤكد: "لن أتهاون في أي تقصير" (صور)
فاجأ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مساءاليوم الاربعاء، مستشفى الحميات، متابعًا مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، حيث بدأ بتفقد قسم ...
السيطرة على حريق بمخزن خُردة بقرية "شرهي" ببني سويف (صور)
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاربعاء، على حريق شب بمخزن خردة بقرية شرهي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، دون حدوث ...
محافظ بني سويف يشهد احتفالية المولد النبوي.. ووكيل أوقاف بني سويف يحدد الطريقة المثلى للاحتفال (صور)
شهد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع ...
محافظ بني سويف يشيد بفريق طبي نجح في استئصال ورم 25 كيلو من رحم "سيدة" بمستشفى التأمين الصحي (صور)
أشاد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبى بمستشفى التأمين الصحي، في إجراء جراحة نادرة لإستئصال ورم ضخم من رحم ...
محافظ بني سويف يكرم مدير شؤون الإعاقة "أول" دورة تنمية مهارات التعامل
كّرم المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، سيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك ...
خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة جامعية في ظروف غامضة ببني سويف
أختفت طالبة، بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، جامعة بني سويف، في ظروف غامضة، عقب خروجها من منزل أسرتها بمدينة إهناسيا، صباح أمس الأحد، متجهة إلى الجامعة، ...
محافظ بني سويف يتابع جهود القطاع الصحي.. يؤكد: صحة المواطن السويفي على رأس أولوياتي
وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف باستمرار تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات ...
رئيس جامعة بني سويف يتسلم درع المؤتمر السنوي الأول لقسم الروماتيزم بكلية الطب
تسلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف درع المؤتمر السنوي الأول لقسم الروماتيزم بكلية الطب والذي ناقش كافة الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال ...
تجهيز 147 فريق طبي في 144 وحدة رعاية استعدادًا لمبادرة "صحة المرأة" ببني سويف
ناقش المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف الاستعدادات النهائية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى،حيث تشمل هذه المرحلة ...
محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية
تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مساء اليوم الاحد، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وتجهيزاتها الفنية والاليكترونية، والكوادر ...
"صحة بني سويف" تكثف حملاتها على الكافتيريات والباعة الجائلين بمحيط المدارس
كثفت إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة من حملاتها المرور علي التغذية المدرسية والباعة الجائلين ومتابعة الأغذية المعروضة بالمدارس والمعاهد الأزهرية ...
تحرير 19 محضرا في حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بني سويف
أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من ...
رئيس جامعة بني سويف يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل
فاجأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، العاملين بالمدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل، ...
رئيس جامعة بني سويف يتفقد المطبعة الجديدة وكليتي الأسنان والعلوم الصحية
تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، المطبعة الجديدة بشرق النيل وكليتي أسنان وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، موجهًا ...
مصرع فلاح وسائق في حادثي سير بطريقي دشاشة والصحراوي الشرقي ببني سويف
لقي فلاح وسائق، مصرعهما، في حادثي سير ببني سويف، اليوم الأحد، الأول وقع إثر صادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الفرعى بقرية "دشاشة" بمركز ...
انتشال سيارة مواد بترولية انقلبت بمصرف زراعي في بني سويف (صور)
أنقلبت سيارة مواد بترولية، مزودة بجرار يعتليه خزانين " معبأين بالمياه" اليوم الأثنين، بالطريق الزراعي الفرعي "إهناسيا ـ ننا" بمحافظة بني سويف، ...
طفلة محررة من الاختطاف تهدي "مصحف" وشهادات تقدير لضباط مباحث بني سويف
زار وفدًا من مدرسة الشهيد عبدالصمد علي عزوز الابتدائية بقرية تزمنت الشرقية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، الرائد أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز ...
مصرع "شيخ بلد" وإصابة شخصين آخرين في حادث سير ببني سويف
لقي "شيخ بلد" مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الفرعي بقرية "بني مؤمنة" التابعة لمركز ...
رئيس جامعة بني سويف: وفرنا فرص عمل لـ85% من خريجي السياسة والاقتصاد (صور)
أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، انه تم توفير فرص عمل لخرجي كلية السياسة والإقتصاد، من خلال منتدى الخريجي الذى لعب دورا ...
القوى العاملة تعلن عن 96 فرصة عمل بمصنع لتجفيف الخضروات ببني سويف
أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، برئاسة عرفان الشافعي، عن توفير 96 فرصة عمل للشباب الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بمصنع لتجفيف ...