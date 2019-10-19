شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 19 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز ...
تصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني بشكل مؤقت، وذلك بعد فوزه الثمين على غريمه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اليوم السبت التي أقيمت ...
أهداف برشلونة وإيبار في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني. وجاءت أهداف برشلونة وإيبار عن طريق ...
اكتسح فريق برشلونة مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني. وجاءت أهداف برشلونة ...
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