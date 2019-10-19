ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني "الليجا" (فيديو)

السبت 19-10-2019 03:12 م

تصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني بشكل مؤقت، وذلك بعد فوزه الثمين على غريمه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اليوم السبت التي أقيمت ...