"الإبراشي": اللبنانيون فرقتهم الطائفية وجمعهم حب الوطن (فيديو)

الإثنين 21-10-2019 07:36 ص

نعيم يوسف

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك ميزة في الحراك اللبناني الأخير، وهو أن اللبنانيين تحركوا من أجل لبنان وليس الطائفة، كما كان في أوقات سابقة، مشيرا ...