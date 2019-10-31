توفيق عكاشة: ما يفعله الشعبين اللبناني والعراقي "إلهام من الله" (فيديو)
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يعشق الشعب اللبناني رجالًا وسيدات وأطفالًا، حيث أنهم الشعب الأكثر ثقافة في الوطن العربي، ولديه علم ومعرفة، وقريبا من ...
استقال من منصبه ودعم انتفاضة لبنان.. من هو سعد الحريري؟ (فيديو)
أعلن رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس ميشال عون؛ استجابة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في انتفاضة شعبية ...
بعد الإصرار على مطالبة "عبدالمهدي" بالاستقالة.. هل يلقى العراق نفس مصير لبنان؟
اتسعت دائرة الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة العراقية، عقب انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة بالبلاد، برغم من حزمة القرارات العاجلة التي ...
رسالة الفنانة إليسا لـ سعد الحريري وحكومته (فيديو)
قالت الفنانة إليسا، إنها فخورة بالشعب اللبناني الذي توحد لأول مرة ضد الطائفية، في مظاهرات ضد الطبقة الحاكمة، معقبة: "توحد الشعب اللبناني الآن، أكبر ...
علي جابر يتحدث عن الغربة ويدعم الانتفاضة اللبنانية
نشر الإعلامي اللبناني علي جابر بعض الكلمات المؤثرة عن لبنان، من خلال حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، وأكد دعمه لانتفاضة لبنان. نشر علي الجابر: ...
"قطع الطرق الرئيسية".. ماذا يحدث في لبنان باليوم التاسع للانتفاضة؟
لليوم التاسع على التوالي، تستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان، من أجل التنديد بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل ...
يارا تعلن دعمها لانتفاضة لبنان بأغنية "بمجدك"
نشرت الفنانة اللبنانية يارا، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت خلاله وهي تغني أغنية ...
"مليشيات إيران في خطر".. التظاهرات بالعراق ولبنان تُهدد الحشد الشعبي وحزب الله
"ليلة سقوط إيران" ربما هذا العنوان هو الأنسب لما يحدث لطهران حالياً، بعد سقوط أذرعها الثلاثة بالمنطقة العربية تباعاً، بداية من إندلاع تظاهرات العراق ...
"الإبراشي": اللبنانيون فرقتهم الطائفية وجمعهم حب الوطن (فيديو)
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك ميزة في الحراك اللبناني الأخير، وهو أن اللبنانيين تحركوا من أجل لبنان وليس الطائفة، كما كان في أوقات سابقة، مشيرا ...
محلل لبناني يصدم المشاهدين بشأن خطة إصلاح الحريري (فيديو)
قال المحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن خطة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لن تحقق النتيجة المرجوة منها، ولن تنجح كما هو ...
المقاومة الإيرانية: مظاهرات لبنان ترعب نظام طهران
قالت المقاومة الإيرانية إنه لم يمر وقت طويل على تظاهرات العراق، التي انقض عليها ملالي طهران، محاولين إخمادها بكل الصور، إلا واشتعلت من جديد انتفاضة ...
عمرو أديب: خطاب نصر الله به تناقض كبير.. ويشبه الإخوان
عقب الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصر الله زعيم حزب الله، للمتظاهرين في لبنان، مشيرًا إلى أن خطاب نصر الله به تناقض كبير، حيث عانى من جمعه بين ...
تعليق عمرو أديب على سخرية المصريين من مظاهرات لبنان
انتقد الإعلامي عمرو أديب، السخرية المنتشرة على السوشيال ميديا بسبب المظاهرات في لبنان، قائلا: "للأسف الناس على السوشيال الميديا عندها لطافة زيادة عن ...
نانسي عجرم عن انتفاضة لبنان: "قوتنا بوحدتنا"
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت الصورة لعلم لبنان، ويد تمسك الأخري ...
وزير لبناني: تخفيض رواتب رئيسا الجمهورية والوزراء والنواب 50%
كشف أواديس كيدانيان، وزير السياحة اللبناني، عن عزم مجلس الوزراء اللبناني تخفيض رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنواب في لبنان، مشيرًا إلى أنه ...
وزير السياحة اللبناني يكشف عن انفراجة جديدة بشأن الأزمة في بلاده
قال أواديس كيدانيان، وزير السياحة اللبناني، إن مجلس الوزراء سيعقد جلسات غدا وبعد غد لوضع موازنة جديدة للدولة، مشيرًا إلى أنها ستكون دون ضرائب تطال ...
الإبراشي: اختزال مظاهرات لبنان في صور الفتيات أمر مهين للجميع
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أهم ميزة في مظاهرات لبنان عدم وجود أي صبغة طائفية، فجميع اللبنانيين يتظاهرون ضد سوء الأوضاع المعيشية والضرائب ...
تعليق أحمد موسى على انتفاضة لبنان: "الشارع بيغلي" (فيديو)
قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة لبنان تتعرض لمشكلات ضخمة ولكن الرئيس اللبناني ميشيل عون، صرح أنه خلال ساعات ستحل الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ...
خبير استراتيجي يكشف أسباب انتفاضة لبنان (فيديو)
قال الدكتور إسماعيل موسى، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الحوار للدراسات السياسية، إن ما حدث في لبنان من مظاهرات خلال اليومين الماضية يراه البعض ...
نادين نجيم تشارك جمهورها تواجدها في مظاهرات لبنان
قامت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بعرض فيديو لها على توتير من المظاهرات المحتاجة لبنان ضمن الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد والغلاء، ظهر في الفيديو ضمن ...
نادين نجيم تعلن تأيدها للانتفاضة لبنان وتشارك في الاحتجاجات
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام". حيث ظهرت ممسكة علم لبنان ومشاركة في الاحتجاجات وعلقت على ...
شعب موجوع وقرطة حرامية.. لبنان ينتفض ونجوم الفن يحمسون الشعب بالنزول والمشاركة
شهدت الساعات الماضية تصاعد الأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض ...