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ضبط 200 هارب من أحكام في حملة أمنية مكبرة بالبحر الأحمر

الجمعة 15-11-2019 07:43 م
محمد طه

بقصد الاتجار.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالغردقة

الإثنين 21-10-2019 06:34 م
محمد طه

رفض الزواج.. حبس شاب طعن والد فتاة بالغردقة

الإثنين 21-10-2019 12:55 م
محمد طه

بعد رفض الأسرة لزواجهم.. شاب يطعن والد فتاة بالغردقة

الأحد 20-10-2019 11:01 م
محمد طه

أخبار البحر الأحمر المسائية اليوم 20 أكتوبر.. النيابة تبدأ التحقيقات بحريق فندق الغردقة.. ومتهمة في حادث سير تسلم نفسها

الأحد 20-10-2019 05:30 م
محمد طه

بعد هروب 9 ساعات.. المتهمة في حادث سير الغردقة تسلم نفسها للشرطة

الأحد 20-10-2019 04:24 م
محمد طه

مدير الإدارة التعليمية بالغردقة يطمئن على الطالبتين ضحية حادث السير

الأحد 20-10-2019 02:53 م
محمد طه

إصابة طالبتين في حادث سير بالغردقة

الأحد 20-10-2019 09:09 ص
محمد طه

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الجمعة 18-10-2019 06:37 م
محمد طه
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