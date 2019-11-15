بعد رفض الأسرة لزواجهم.. شاب يطعن والد فتاة بالغردقة

الأحد 20-10-2019 11:01 م

محمد طه

تمكنت الأجهزة الأمن بالبحر الأحمر، مساء اليوم من الأحد، القبض على شاب لاتهامه بطعن والد طالبة بسلاح أبيض في القلب، بعدما رفض تزويجها له. وكان اللواء ...