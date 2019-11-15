تمكنت مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 200 هارب من أحكام بالسجن، بينهم هارب من المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه في قضية مخدرات، وذلك خلال حملة أمنية ...
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من القبض على عاطل بحوزته 40 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. كان ...
قررت نيابة الغردقة حبس "زياد ع م" 19 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل والد طالبة بسلاح أبيض لرفضه الزواج من ابنته 16 عاما بالغردقة. ...
تمكنت الأجهزة الأمن بالبحر الأحمر، مساء اليوم من الأحد، القبض على شاب لاتهامه بطعن والد طالبة بسلاح أبيض في القلب، بعدما رفض تزويجها له. وكان اللواء ...
شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة. النيابة تبدأ التحقيقات في حريق فندق الغردقة بدأت نيابة الغردقة، ...
قال مصدر أمني بمحافظة البحر الأحمر أن السيدة المتهمة في حادث اصطدام طالبتين بسيارتها أمام قسم ثان الغردقة صباح اليوم قامت بتسليم نفسها للشرطة، وتم ...
أكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، استقرار حالة الطالبة "مريم" التي صدمتها سيارة مسرعة صباح اليوم برفقة صديقتها الثانية "صفاء". وقال إن الطالبة ...
أصيبت طالبتين بمرحلة التعليم الإعدادي بمدينة الغردقة، إثر حادث سير، وذلك أثناء عبورهما الشارع أمام قسم شرطة ثان الغردقة، بمنطقة حفر الباطن. تلقى ...
أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الجمعة، برأسة اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات محدودة بين ضباط مديرية أمن البحر الأحمر، وتم ...
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