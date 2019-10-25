المستشار التجاري الأمريكي : الإقتراب من توقيع اتفاق تجارة مع الصين

الجمعة 25-10-2019 07:02 م

وكالات

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات النهائية على بعض أجزاء اتفاق تجارة بعد مكالمة هاتفية بين كبار ...