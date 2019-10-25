أعلن مكتب
الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات
النهائية على بعض أجزاء اتفاق تجارة بعد مكالمة هاتفية بين كبار ...
نصح الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر، المواطنين بالاهتمام باللتغذية السليمة، وتناول الأطعمة والمشروبات ...
قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر، إن أهم الأمراض الت تصيب الإنسان في فصل الشتاء هي نزلات البرد، ...
قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر، إنه لكي يمر الشتاء على الإنسان بلطف ودون أن يصاب بالأمراض عليه ...
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