بورصة السعودية : مؤشر "تاسي" يهبط 0.29% في مستهل التعاملات

الأربعاء 23-10-2019 11:03 ص

نيفين سمير

إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنحو 0.29 بالمائة إلى مستوى 7850.25 نقطة ، ...