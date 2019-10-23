تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات
أستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط قطاع البنوك ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرا ...
المطران عطا الله حنا: موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين عرس وطني بامتيار
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين إنما يعتبر عرسا وطنيا بامتياز فشجرة ...
بورصة دبي تخسر 8.8 نقطة بمستهل تعاملات اليوم
إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث تراجعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ بضغط من أسهم البنوك والعقارات ، و نزل ...
أول تحرك للاتحاد الأوروبي بشأن تأخير البريكست
قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك: "إن على زعماء الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقف رئيس الوزراء بوريس ...
بورصة "البحرين" تصعد 0.04% بالتعاملات الصباحية
إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأربعاء، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحريني بنحو 0.04 بالمائة، بالغاً مستوى 1525.90 نقطة، بربحية ...
بورصة السعودية : مؤشر "تاسي" يهبط 0.29% في مستهل التعاملات
إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنحو 0.29 بالمائة إلى مستوى 7850.25 نقطة ، ...
جلسة المستهل : تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.87% ليصل معبداية التعاملات الي14078 ...
روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق لإزالة وحدات حماية الشعب الكردية من الحدود السورية
ستنشر القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا لإزالة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من الحدود مع تركيا بموجب اتفاق تم الاتفاق، والذي ...
مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في الصناعات العسكرية
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي والوفد المرافق له بحضور السفير ...
تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعوديه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التعاقد مع لاعب الفريق ...
اليوم.. الزمالك ينهي إستعداداته لمواجهة جينيراسيون بملعب السلام
يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأبيض، تدريبة الختامي اليوم الأربعاء، علي ستاد السلام ، ...
مرتضي منصور تعليقاً على الأمطار: الناس بتعوم في الشوارع
تحدث مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على غرق بعض الشوارع في القاهرة بسبب حالة الطقس السيئة أمس. وقال رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث : ...
مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خبر سعيد علي حد قوله، ومفاجأة مدوية لجمهور الزمالك. وقال مرتضي منصور عبر فضائية الحدث اليوم، أن ...
نيمار يوجه رسالة مثيرة للجدل لجماهير باريس سان جيرمان
طلب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من جماهير فريقه، أن تلتمس له العذر خلال الفترة القادمة، بعد ما حدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية ...
تشكيل ناري متوقع من برشلونة أمام سلافيا براج بدوري الأبطال
يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره سلافيا براج التشيكي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا. ويستضيف ملعب ...
مفاجآت في التشكيل المتوقع ليفربول وجينك بدوري أبطال أوربا
يلاقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وجينك البلجيكي، في تمام التساعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة ...
الأهلي يرصد 64 مليون جنيه لإنهاء إعارة رمضان صبحي
يسعي النادي الأهلي للحفاظ علي نجومه خلال المواسم القادمة، بتجديد عقودهم وبشراء المعارين، من أجل تواجد فريق قوي يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال ...
مفاجأة في إختيارات مودريتش للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن اللاعبين المرشحين من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. ...
تعليق ناري من مرتضي منصور على بيان الجبلاية
علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي بيان إتحاد الكرة المصري الصادر اليوم، والذي أعلن خلاله تأجيل مواجهات الدوري المصري، إلي ...
أحمد ناجي يكشف أسرار فيديو عمرو وردة بمعسكر الفراعنة
كشف مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أحمد ناجي ، عن أجمل فترة تدريبيه قضاها خلال مسيرته. وقال ناجي خلال تصريحات تلفزيونية في ...
نجم براميدز يحسم موقفه من الرحيل إلى الزمالك
حسم عبد الله السعيد نجم خط وسط بيراميدز موقفه من الانتقال إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة. وكشفت التقارير عن رفض عبد الله السعيد للرحيل إلى ...
أيوب يعلق على أزمة مباراة القمة ومنح صلاح شارة المنتخب
كشف دكتور ياسر أيوب الناقد الرياضي عن رأيه في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، كما أكد أن منح محمد ...
أخر أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر.. تحديد موعد القمة أمام الأهلي ومواصلة الاستعداد لجينيراسون
شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة قبل المواجهة الهامة أمام جينراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري ...
"بركات" يكشف موقف رمضان صبحي من الإنضمام للمنتخب
كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، عن صعوبة انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول خلال معسكر الأخير في نوفمبر الجاري. وصرح بركات عبر ...
مدير المنتخب: سنطالب الجبلاية بتقديم موعد مواجهات كأس مصر
أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر ...
حصاد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
شهد مساء اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية و المثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا واستطاع كبار ...
"سي إن إن" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والأثيوبي.. وتفوق كاسح للقوات المصرية
نشرت شبكة CNN، تقريرًا، قارنت فيه بالأرقام بين قدرات الجيشين الإثيوبي والمصري، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة ...
"المعلمي": السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية
قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية. وأكد "المعلمي"، ...
أخبار برشلونة: البرسا يقترب من ضم صفقتي من العيار الثقيل وتصريح ناري من فالفيردي ردا على رحيله وإصابة نجم البرسا
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز ...