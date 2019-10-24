وضع توماس مونيير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، في موقف محرج قبل بداية مباراة الفريق ...
طلب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من جماهير فريقه، أن تلتمس له العذر خلال الفترة القادمة، بعد ما حدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية ...
يستعد ملعب جان بريدل لإستضافة المباراة المرتقبة التي ستجمع باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ...
ينزل مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفاً ثقيلاً، علي جلطة سراي التركي في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولي، من دور ...
نعم
55.489%
لا
27.5756%
لا أهتم
16.9354%