التشكيل المتوقع.. ريال مدريد وجلطة سراي بدوري أبطال أوربا

الثلاثاء 22-10-2019 03:55 ص

السيد علي

ينزل مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفاً ثقيلاً، علي جلطة سراي التركي في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولي، من دور ...