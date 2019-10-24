محلل لبناني يصدم المشاهدين بشأن خطة إصلاح الحريري (فيديو)

الإثنين 21-10-2019 04:35 ص

نعيم يوسف

قال المحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن خطة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لن تحقق النتيجة المرجوة منها، ولن تنجح كما هو ...