سيلقي الرئيس اللبناني ميشال عون، الساعة 12 ظهراً غد الخميس، كلمة إلى الشعب اللبناني، يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية، في ظل الحراك ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن
المتظاهرين ردوا على كلمة رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد إقرار ورقة الإصلاح
الاقتصادية، بالمطالبة بإسقاط ...
قال مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت
البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020 .
وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أنه لا
يوجد أي ضرائب ...
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم
الإثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية ومناقشة البند الأخير المتعلق
بقطاع الكهرباء .
وكتب ...
أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته
المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في ...
شهد لبنان، اليوم الإثنين، شلل كامل للحركة
في مناطق كثيرة مع إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب
العام ، حسبما ذكرت قناة ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الإثنين، بأن خلافات نشبت داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها
رئيس الوزراء سعد الحريري، ...
قال المحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن خطة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لن تحقق النتيجة المرجوة منها، ولن تنجح كما هو ...
أبدى المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، برأيهم على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، بشأن السعي لتهدئة الاحتجاجات العارمة، التي ...
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