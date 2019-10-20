مباراة الهلال اليوم | الزعيم ضد ضمك (3-0) في الدوري السعودي (فيديو)

الجمعة 18-10-2019 07:26 م

مباراة الهلال اليوم، تغلب فريق الهلال السعودي على منافسه ضمك "الصاعد حديثًا" بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، ...