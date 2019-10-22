يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد التى
تقام مساء اليوم فى منافسات دور النصف النهائى من بطولة دورى ابطال آسيا فى بث مباشر
مساء اليوم الثلاثاء 22 ...
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تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك في ...
شارك عبد الله المعيوف، الحارس الأساسي للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في التدريبات الأخيره للفريق، التي أقيمت اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة السد ...
تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء، وذلك على أرضية ملعب نادي الهلال في مدينة الرياض السعودية، ...
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