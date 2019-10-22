بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة السد القطري

الإثنين 21-10-2019 07:41 م

أميرة فطيم

شارك عبد الله المعيوف، الحارس الأساسي للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في التدريبات الأخيره للفريق، التي أقيمت اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة السد ...