ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية بين فريق الهلال، وغريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود ...
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مواجهة مثيرة تجمع بين الهلال والسد في الساعة السادسة والربع مساء اليوم
في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على استاد جامعة الملك سعود في السعودية. ...
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة جامعة ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات توتنهام، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وريال ...
تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك في ...
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