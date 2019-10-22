"السوبر" يواصل إبداعاته في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 21-10-2019 12:58 م

محمد علي

في أي مكان وفي أي توقيت، يظهر السوبر ليكون واحد من أبطال الهلال الدائمين، سواء كان أساسيًا أو نزل كبديل، فهو دومًا ما يحدث الفارق لصالح فريقه، هكذا ...