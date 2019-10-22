نجح الفرنسي بافتيمبي جوميز في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بتسجيله الهلال الثاني في مرمى ...
تمكن فريق الهلال السعودي من حسم موقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا لصالحه رغم الخسارة أمام منافسه السد القطري، بنتيجة 6-5، في المباراة التي جمعت ...
يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد التى
تقام مساء اليوم فى منافسات دور النصف النهائى من بطولة دورى ابطال آسيا فى بث مباشر
مساء اليوم الثلاثاء 22 ...
تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك في ...
يدخل الهلال السعودي مباراته أمام السد القطري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متسلحًا بالفوز العريض والكبير الذي حققه في لقاء ...
تحدث الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن مواجهة فريقه أمام السد القطري، غدا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ستاد ...
في أي مكان وفي أي توقيت، يظهر السوبر ليكون واحد من أبطال الهلال الدائمين، سواء كان أساسيًا أو نزل كبديل، فهو دومًا ما يحدث الفارق لصالح فريقه، هكذا ...
هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ناديي الهلال والنصر السعوديين، بالإقصاء من المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، بالنسخة المقبلة. ويأتي تهديد الاتحاد ...
كشف نادي الهلال السعودي عن بدء طرح تذاكر مباراته أمام السد القطري، في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة الكرمة، على ملعب "جامعة الملك سعود" ...
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