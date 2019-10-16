وجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال الشكر لزملاؤه والمدربين الذين ساعدوه طوال مشواره حتى تمكن من الوصول إلى الهدف رقم 700 في ...
نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق رقم تاريخي مع منتخب بلاده بعد هدفه في شباك منتخب أوكرانيا منذ قليل. ...
نجح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في التسجيل والوصول إلى الهدف رقم 700 له في مسيرته خلال هزيمة منتخب بلاده ضد أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في ...
عبر أسطورة المنتخب البرتغالي نجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة ...
وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي رسميا إلى هدفه رقم 700 خلال مسيرته الكروية اليوم الإثنين 14 أكتوبر. ...
تمكن الدولي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي
من تحقيق رقم تاريخي مميز خلال مباراة منتخب بلاده ...
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