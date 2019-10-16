تصريح مثير من كريستيانو رونالدو عقب وصوله للهدف 700

الثلاثاء 15-10-2019 05:47 م

عبد الرحمن السيد

نجح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في التسجيل والوصول إلى الهدف رقم 700 له في مسيرته خلال هزيمة منتخب بلاده ضد أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في ...