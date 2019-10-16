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رونالدو يعلق على وصوله للهدف ال 700 في مسيرته

الأربعاء 16-10-2019 03:53 ص
ريهام عبد المحسن

إنفوجراف.. رونالدو يصل إلى 700 هدف في مسيرته الكروية

الثلاثاء 15-10-2019 06:15 م
محمد مرعي

تصريح مثير من كريستيانو رونالدو عقب وصوله للهدف 700

الثلاثاء 15-10-2019 05:47 م
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رونالدو: ذكرى الهدف الـ700 مريرة

الثلاثاء 15-10-2019 05:54 ص
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الثلاثاء 15-10-2019 12:24 ص
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