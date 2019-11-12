تركيا: مسألة الصواريخ الروسية قضية رئيسية في لقاء أردوغان مع ترامب
قال كبير مساعدي الرئيس التركي إن شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي المتقدم سيتصدر جدول أعمال لقاء "رجب طيب أردوغان" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ...
الجيش السوري يدخل بلدة بـ"رأس العين" تزامناً مع محاولات اقتحام الجيش التركي لها
وصلت وحدة من الجيش العربي السوري، مساء اليوم السبت، إلى الأطراف الجنوبي لبلدة أبو راسين (30 كم) جنوب شرق رأس العين، و(13 كم) جنوب الحدود السورية ...
أمريكا تعتزم الإبقاء على عدد من جنودها في سوريا
تعتزم القوات الأمريكية، الإبقاء على عدد من جنودها قرب آبار النفط شمال شرقي سوريا، حسبما كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الإثنين. ...
القوات الأمريكية تعبر إلى العراق كجزء من الانسحاب من سوريا
عبرت القوات الأمريكية إلى العراق في وقت مبكر من اليوم الاثنين، في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب والذي فتح الطريق ...
لافروف: روسيا لا تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا
قال رئيس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا ، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك. وصرح رجب ...
الخارجية الألمانية تصف الهجوم التركي على سوريا بـ"انتهاك للقانون الدولي"
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مساء اليوم الأحد، إن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي. وقال وزير ...
"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين
صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الأحد، "سحبنا كامل قواتنا من رأس العين السورية"، مشيرا إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاق ...
مصدر سوري: ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الوطني تتوجه إلى شرق الفرات
أوضح مصدر ميداني، مساء اليوم الأحد، أن ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة. وصرح مصدر ميداني سوري، أن ...
الرئيس التركي: أتوقع أن تفي واشنطن بوعودها
أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه من الممكن أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، وألا تلجأ لأساليب تستهدف تعطيل اتفاق بين ...
أردوغان: أنقرة تريد من واشنطن الالتزام بالاتفاقات حول "المنطقة الآمنة"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تريد من الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بالاتفاقات، التي توصلت إليها مع أنقرة، حول ...
عاجل... "قسد" تؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية
أكد ريدور خليل، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية، حسب ما أفادت فضائية سكاي ...
"سانا": قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب بمنطقة تل بيدر السورية
أوضح مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب غير الشرعية، التي كانت تحتوي مدرجا ...
انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية
صرح مراسل في بلدة الحسكة السورية، اليوم الأحد، أن كافة عناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا ...
ترامب: قمنا بتأمين النفط في سوريا وسنعيد القوات إلى أمريكا
نوه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى أن جنود قوات بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم ...
تركيا وروسيا تناقشان إزالة القوات الكردية من المدن السورية
قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو اليوم الأحد: "إن تركيا وروسيا ستناقشان إزالة وحدات حماية الشعب الكردي السوري من بلدتي منبيج وكوباني في شمال ...
الدفاع التركية تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، نفيها للاتهامات الموجهة لها من "قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين في ...
أردوغان يؤدي التحية العسكرية لجنوده المشاركين في "نبع السلام" (فيديو)
أدى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، التحية العسكرية لجنوده المشاركين في عملية "نبع السلام"، التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا. ...
عاجل... سانا: الجيش التركي يسيطر على قريتين بريف رأس العين
صرحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، أن الجيش التركي والقوات المساندة له سيطروا على قرية أم العصافير بريف رأس العين، شمال غرب ...
عاجل... سانا: القوات الأمريكية تدمر الرادار التابع لها في قاعدة بريف الحسكة
صرحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية في سوريا تدمر الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة ...
الكرملين: الرئيس الروسي وميركل بحثا دفع التسوية السورية
صرح الكرملين، مساء اليوم السبت، أن هناك مباحثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول أهمية دفع عملية ...
أردوغان يكشف عن محادثات مع بوتين بشأن تواجد القوات السورية في منطقة العملية
صرح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تواجد قوات الحكومة السورية في شمال سوريا، خلال لقاء ...
"قسد" تعلن استئناف العمليات ضد داعش بعد الهجوم التركي
كشف مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، عن استمرار العمليات ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، بالتعاون مع التحالف ...
قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار
أكدت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم السبت، أن الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة العربية. وقف إطلال النار ...
نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام"
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار نزوح مدنيين من بعض المناطق السورية الحدودية مع تركيا، رغم موافقة أنقرة على تعليق عمليتها ...
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا
بحث محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، آخر التطورات بشأن الوضع شمال شرقي سوريا. ...
البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا
أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في ...
وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين
صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم غد السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ...
الرئيس التشيكي يتّهم تركيا بأنها تتعاون مع الإرهابيين
وجه ميلوش زيمان، الرئيس التشيكي، الإتهام إلى تركيا بأنها تتعاون مع إرهابيين، وترتكب جرائم حرب في هجومها على شمال شرق سوريا. وصرّح الرئيس ...
رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب
رفع حرس الحدود السوري، مساء اليوم الجمعة، العلم السوري على الحدود مع تركيا، وذلك عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب (كوباني). وقال مقاتل كردي: ...
ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا
ذكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال له، إن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر ...