ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا

الجمعة 18-10-2019 06:53 م

وكالات

ذكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال له، إن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر ...