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المزيد حول الهجوم التركي على سوريا

تركيا: مسألة الصواريخ الروسية قضية رئيسية في لقاء أردوغان مع ترامب

الثلاثاء 12-11-2019 11:03 ص
هديل هاشم

الجيش السوري يدخل بلدة بـ"رأس العين" تزامناً مع محاولات اقتحام الجيش التركي لها

السبت 26-10-2019 09:21 م
وكالات

أمريكا تعتزم الإبقاء على عدد من جنودها في سوريا

الإثنين 21-10-2019 12:31 م
وكالات

القوات الأمريكية تعبر إلى العراق كجزء من الانسحاب من سوريا

الإثنين 21-10-2019 12:18 م
ترجمة - منة الشريف

لافروف: روسيا لا تخطط لعقد اجتماع أمني بين تركيا وسوريا

الإثنين 21-10-2019 11:55 ص
وكالات

الخارجية الألمانية تصف الهجوم التركي على سوريا بـ"انتهاك للقانون الدولي"

الأحد 20-10-2019 11:31 م
حلمي رمضان

"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين

الأحد 20-10-2019 08:59 م
وكالات

مصدر سوري: ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الوطني تتوجه إلى شرق الفرات

الأحد 20-10-2019 06:53 م

الرئيس التركي: أتوقع أن تفي واشنطن بوعودها

الأحد 20-10-2019 06:07 م
وكالات

أردوغان: أنقرة تريد من واشنطن الالتزام بالاتفاقات حول "المنطقة الآمنة"

الأحد 20-10-2019 05:57 م
وكالات

عاجل... "قسد" تؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية

الأحد 20-10-2019 05:19 م

"سانا": قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب بمنطقة تل بيدر السورية

الأحد 20-10-2019 04:48 م
وكالات

انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية

الأحد 20-10-2019 04:41 م
وكالات

ترامب: قمنا بتأمين النفط في سوريا وسنعيد القوات إلى أمريكا

الأحد 20-10-2019 04:08 م
وكالات

تركيا وروسيا تناقشان إزالة القوات الكردية من المدن السورية

الأحد 20-10-2019 03:54 م
ترجمة: دينا الشريف

الدفاع التركية تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين

السبت 19-10-2019 11:33 م
وكالات

أردوغان يؤدي التحية العسكرية لجنوده المشاركين في "نبع السلام" (فيديو)

السبت 19-10-2019 09:04 م
وكالات

عاجل... سانا: الجيش التركي يسيطر على قريتين بريف رأس العين

السبت 19-10-2019 08:18 م
حلمي رمضان

عاجل... سانا: القوات الأمريكية تدمر الرادار التابع لها في قاعدة بريف الحسكة

السبت 19-10-2019 07:51 م
حلمي رمضان

الكرملين: الرئيس الروسي وميركل بحثا دفع التسوية السورية

السبت 19-10-2019 07:45 م
وكالات

أردوغان يكشف عن محادثات مع بوتين بشأن تواجد القوات السورية في منطقة العملية

السبت 19-10-2019 06:15 م
وكالات

"قسد" تعلن استئناف العمليات ضد داعش بعد الهجوم التركي

السبت 19-10-2019 05:01 م
وكالات

قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار

السبت 19-10-2019 09:38 ص
وكالات

نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام"

الجمعة 18-10-2019 11:19 م
وكالات

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا

الجمعة 18-10-2019 10:38 م
وكالات

البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18-10-2019 09:01 م
وكالات

وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين

الجمعة 18-10-2019 08:50 م
وكالات

الرئيس التشيكي يتّهم تركيا بأنها تتعاون مع الإرهابيين

الجمعة 18-10-2019 08:25 م
وكالات

رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب

الجمعة 18-10-2019 07:25 م

ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا

الجمعة 18-10-2019 06:53 م
وكالات
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