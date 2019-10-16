قال المهندس أحمد أبو الحسن، رجل الأعمال المصري، وأحد المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاستثمار، إن الخطووات التي تتخذها ...
اشاد المهندس تامر هدايت أحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والمدير الاقليمي لشركة نت سينك نت وورك بافريقيا والشرق ...
وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية حريصة على العمل المتواصل والتخطيط الشامل والمستدام برؤية سياسية قوية وشعب عظيم لا يعرف المستحيل
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كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة ...
وزيرة الهجرة: هناك جهود عظيمة تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.. ونتطلع إلى الاستفادة القصوى من ...
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