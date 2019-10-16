رجل أعمال: مفيش مصري قابلته برا إلا ونفسه يرجع تاني البلد (فيديو)

الأربعاء 16-10-2019 07:45 ص

نعيم يوسف

قال المهندس أحمد أبو الحسن، رجل الأعمال المصري، وأحد المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاستثمار، إن الخطووات التي تتخذها ...