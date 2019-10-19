النصر يخطف فوزًا صعبًا من الرائد في الدوري السعودي

السبت 19-10-2019 07:17 م

حسن شحاتة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا صعبًا على مضيفه الرائد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب ...