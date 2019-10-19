تحدث الإعلامي والناقد الرياضي، وليد الفراج عن اعتداء نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر على عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد. حقق الفريق الأول لكرة ...
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق الفوز على مضيفه الرائد، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة ...
خطفت طفلة صغيرة مشجعة لنادي النصر السعودي أنظار الجميع في مباراة الفريق أمام نظيره الرائد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة ...
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا صعبًا على مضيفه الرائد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب ...
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