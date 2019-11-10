"في ليلة محمدية" احتفلت المدن الجامعية بجامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة بذكري المولد النبوي الشريف، وذلك بتنظيمها ندوة ...
في لفتة تجسد معنى الوحدة الوطنية والحب والتآلف بين الأقباط والمسلمين، رسم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والشيخ جمال عواد وكيل مديرية الأوقاف ...
نظمت إدارة الطلائع، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، مسابقه الرسم بالرمال والألوان، على شاطئ رأس البر، شارك فيها 40 من الطلائع، ...
هنأ المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف. كما أرسل برقيات ...
أهدى القس أثناسيوس رزق، خلال تقديمه برنامج "الصديقان" المذاع عبر فضائية "المحور"، الشيخ مظهر شاهين أحد علماء الأزهر الشريف، علبة حلوى المولد، وذلك ...
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2019، حيث تحتفل الأمة الاسلامية في جميع بلاد الارض بذكري المولد النبوي الشريف، الذي يصادف اليوم ...
قليلة تفصلنا عن احتفال الأمة الإسلامية المولد النبوي الشريف 1441، ويتسائل العديدمن المسلمين في مختلف أنحاء العالم عن موعد اجازة المولد النبوي ...
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مشروع بالأدلة الصحيحة التي وردت في الكتاب والسنة وباتفاق علماء الأمة، ...
يترقب جميع المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص موعد اجازة المولد النبوي 2019 فى مصر، حيث أن يعتبر المولد النبوي 2019 اجازة رسمية، وتشهد ...
ليست الآخيرة ولكنها الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي 2019 في مصر
رأي الشعراوي في الاحتفال بـ"المولد النبوي الشريف"
وفقا للحسابات الفلكية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف (2019 - 1441) في مصر
نعم
55.489%
لا
27.5756%
لا أهتم
16.9354%