طلائع دمياط يحتفلون بالمولد النبوي الشريف على طريقتهم الخاصة (فيديو)

الأحد 10-11-2019 01:12 م

هند الشيال

نظمت إدارة الطلائع، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، مسابقه الرسم بالرمال والألوان، على شاطئ رأس البر، شارك فيها 40 من الطلائع، ...