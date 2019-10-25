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افتتاح فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة (صور)

الجمعة 25-10-2019 01:43 م
أحمد الشيخ

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام بالاتحاد الافريقي

الجمعة 25-10-2019 01:29 م
أحمد الشيخ

"المعلمي": السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية

الثلاثاء 22-10-2019 11:33 م
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أمرا ملكيا بتمديد خدمة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لمدة سنة

الثلاثاء 22-10-2019 10:59 م
الفجر السعودي

الوزراء السعودي يستنكر رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي

الثلاثاء 22-10-2019 08:42 م
الفجر السعودي

"الأركان العامة": القوات السعودية تتصدى لتهديدات إيران ومليشياتها

الثلاثاء 22-10-2019 07:51 م
الفجر السعودي

الملك سلمان يصدر قرارا بترقية 1275 ضابطًا من الحرس الوطني

الثلاثاء 22-10-2019 04:58 م
الفجر السعودي

مجلس الوزراء السعودي يؤكد الموقف الموحد للدول ضد الاعتداءات على المملكة

الثلاثاء 22-10-2019 04:01 م
الفجر السعودي
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