الملك سلمان يصدر قرارا بترقية 1275 ضابطًا من الحرس الوطني

الثلاثاء 22-10-2019 04:58 م

الفجر السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية 1275 ضابطًا من منسوبي الحرس الوطني. وأعلنت وزارة الحرس الوطني، عن اعتماد ...