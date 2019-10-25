افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم ، فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة والذي يعقد ...
فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع ...
قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية. وأكد "المعلمي"، ...
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتمديد خدمة اللواء محمد بن وصل الأحمدي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لمدة ...
استنكر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي. جاء ذلك في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين ...
أكد رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، أن القوات المسلحة
السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها الارهابية في ...
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية 1275 ضابطًا من منسوبي الحرس الوطني. وأعلنت وزارة الحرس الوطني، عن اعتماد ...
جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد ما انتهى إليه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في ...
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