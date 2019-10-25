أستاذ اقتصاد سياسي: روسيا تسعى أن يكون لها موطئ قدم في إفريقيا

الأربعاء 23-10-2019 01:33 م

رقية جمال

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن روسيا تسعى أن يكون لها موطئ قدم في إفريقيا، وهي بالفعل من اللاعبين الكبار في إفريقيا بجانب الهند ...