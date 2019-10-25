قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي 24 صناعة موضحة أهمية ...
شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة "الأفريقية- الروسية"، واستقبال الشيخ ...
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مصر شاركت في المنتدى الروسي الإفريقي بصورة رئيسية، خاصة أن القاهرة تترأس الإتحاد ...
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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس الروسي
"فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، إلى ...
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة ...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القارة الأفريقية شهدت العديد من المشروعات الاستثمارية ...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي عقد بالأمس حقق نجاحا ملموسا لكافة الأطراف لما شهده من تفاعلات بين مختلف ...
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أجندة أفريقيا 2063 تستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030، ...
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، بحسب ...
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت ...
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن روسيا تسعى أن يكون لها موطئ قدم في إفريقيا، وهي بالفعل من اللاعبين الكبار في إفريقيا بجانب الهند ...
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي بسوتشى، العديد من التفاصيل والرسائل، إذ ركزت على رؤية ...
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