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المزيد حول المنتدى الروسي الأفريقي

"التخطيط": المنطقة الصناعية الروسية ستستفيد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأفريقية

الجمعة 25-10-2019 12:55 م
الفجر الاقتصادي

أسبوع رئاسي مكثف.. السيسي يشارك في القمة "الإفريقية - الروسية" ويستقبل رؤساء المحاكم الدستورية

الجمعة 25-10-2019 12:03 م
رشا المنسي

شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى

الجمعة 25-10-2019 01:08 ص
أمنية فوزي

وزيرة التخطيط: بدء تشييد المنطقة الروسية الصناعية بمحور قناة السويس خلال أشهر (فيديو)

الخميس 24-10-2019 07:09 م
كساب أحمد

"نجاح ملموس".. ماذا قدم "السيسي" في ختام القمة الأفريقية الروسية؟

الخميس 24-10-2019 06:17 م
سمر حسن

نص كلمة "السيسي" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة "أفريقيا-روسيا"

الخميس 24-10-2019 05:00 م

وزير المالية: مصر تستحوذ على معظم المشروعات الاستثمارية الكبري بدول "الميثاق الأفريقي"

الخميس 24-10-2019 04:53 م
أحمد الشيخ

"السيسي": المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي حقق نجاحا ملموسا لكافة الأطراف

الخميس 24-10-2019 04:43 م
رقية جمال

"التخطيط": نستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% بالمراكز الرسمية المنتخبة بحلول 2030

الخميس 24-10-2019 02:37 م

عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على لقائه بـ"السيسي" في سوتشي

الخميس 24-10-2019 01:13 م

أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"

الخميس 24-10-2019 10:12 ص
ياسمين مبروك

أستاذ اقتصاد سياسي: روسيا تسعى أن يكون لها موطئ قدم في إفريقيا

الأربعاء 23-10-2019 01:33 م
رقية جمال

"تمكين المرأة الأفريقية".. رسائل السيسي من الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا - إفريقيا"

الأربعاء 23-10-2019 12:18 م
رشا المنسي
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