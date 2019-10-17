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المزيد حول المقترحات البريطانية

التوصل إلي اتفاق بشأن البريكست

الخميس 17-10-2019 12:28 م
ترجمة: منار طارق

"يونكر" يدعو دول الاتحاد الأوروبي لدعم صفقة البريكست

الخميس 17-10-2019 12:20 م
ترجمة: منار طارق

قائد كردي: ترامب وافق على صفقة مع روسيا ودمشق

الخميس 17-10-2019 11:38 ص
ترجمة: منار طارق

دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تنتظر نص صفقة البريكست

الخميس 17-10-2019 10:38 ص
ترجمة: منار طارق

بريطانيا تواصل التفاوض بشأن صفقة البريسكت

الخميس 17-10-2019 10:22 ص
ترجمة: منار طارق

ميركل: صفقة البريكست ما زالت ممكنة

الخميس 17-10-2019 10:01 ص
ترجمة: منار طارق

هل سيتم حسم صفقة البريكست؟

الخميس 17-10-2019 08:56 ص
ترجمة: منار طارق

أيرلندا الشمالية ترفض المقترحات البريطانية بشأن البريكست

الخميس 17-10-2019 08:23 ص
ترجمة: منار طارق

ماكرون وميركل يجتمعان قبل يوم واحد من قمة الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 16-10-2019 09:49 ص
ترجمة: منار طارق

الاتحاد الأوروبي: محادثات البريكست لم تحقق أي تقدم حتي الآن

الأربعاء 16-10-2019 08:00 ص
ترجمة: منار طارق

جونسون: المحادثات حول صفقة البريكست قد وصلت إلى نقطة حرجة

الثلاثاء 15-10-2019 12:46 م
ترجمة: منار طارق

الاتحاد الأوروبي: محادثات البريكست قد تمتد إلى نهاية الشهر

الثلاثاء 15-10-2019 11:10 ص
ترجمة: منار طارق

وزير الخارجية الهولندي: المقترحات البريطانية بشأن البريكست لاتزال غير كافية

الثلاثاء 15-10-2019 09:57 ص
ترجمة: منار طارق
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