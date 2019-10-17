الاتحاد الأوروبي: محادثات البريكست قد تمتد إلى نهاية الشهر

الثلاثاء 15-10-2019 11:10 ص

ترجمة: منار طارق

تحرز محادثات الانفصال في البريكست تقدمًا بطيئًا للحد الذي توقعت من خلاله ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات قد تمتد إلى ما بعد قمة خروج ...