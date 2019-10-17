أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات المكثفة - رغم ...
قالت جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، في خطاب له، إنه يتعين على الدول الأعضاء دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق ...
قال قائد القوات السورية التي يقودها الأكراد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعارض صفقة أبرمتها مجموعته مع روسيا والحكومة السورية للحماية من أي ...
لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تنتظر نص أي اتفاق مبدئي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل ساعات فقط من بدء قمة الاتحاد الأوروبي الرئيسية. قال مسؤول ...
أوضح وزير بالحكومة البريطانية إن المفاوضات ستستمر في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الحزب الوحدوي الديمقراطي إنه لا يمكنه ...
أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنًا، لكن لم يتم التوصل إليه بعد. وقالت ميركل اليوم ...
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظرائه البالغ عددهم 27 من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة يأملون أن تخفف حدة الإحباط بسبب ...
أعلن حلفاء بوريس جونسون بحكومة أيرلندا الشمالية أنهم لا يستطيعون دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يتفاوض عليها مع شركاء الاتحاد ...
يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جنوب فرنسا، قبل يوم واحد من قمة الاتحاد الأوروبي الرئيسية التي قد توافق على ...
فشل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في تحقيق انفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة محمومة طوال الليل وسيواصلون السعي ...
قام وزير البريكست البريطاني، ستيفن باركلي، بزيارة في اللحظة الأخيرة للقاء زملاء الاتحاد الأوروبي، وأرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا ...
تحرز محادثات الانفصال في البريكست تقدمًا بطيئًا للحد الذي توقعت من خلاله ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات قد تمتد إلى ما بعد قمة خروج ...
أوضح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن المقترحات البريطانية للحفاظ على الحدود الأيرلندية محمية من التهريب والاحتيال بمجرد مغادرة المملكة المتحدة ...
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