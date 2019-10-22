الاتحاد الأوروبي يظهر مرونة بشأن التصديق على البريكست

الإثنين 21-10-2019 04:49 م

ترجمة: منار طارق

قال خبير البريكست في البرلمان الأوروبي، إن الهيئة التشريعية قد تجتمع في جلسة عامة غير عادية الأسبوع المقبل، إذا كان هذا هو المطلوب لدفع صفقة الخروج ...