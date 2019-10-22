قال وزير خارجية سلوفينيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة الاتحاد الأوروبي حيث وقفت إلى جانب دولة عضو صغيرة، أيرلندا، لكنه فشل في ...
قال خبير البريكست في البرلمان الأوروبي، إن الهيئة التشريعية قد تجتمع في جلسة عامة غير عادية الأسبوع المقبل، إذا كان هذا هو المطلوب لدفع صفقة الخروج ...
قال الوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه "جاري تحفيز" خطط الطوارئ للتغلب على الاضطرابات المتوقعة إذا تعطلت ...
أوضح رئيس وزراء فنلندا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، "من المنطقي إتاحة مزيد من الوقت" للندن للتعامل مع اتفاق البريكست عن طريق ...
يجتمع الآلاف من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن للمطالبة ببقاء بريطانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي. تخطط الحشود للالتقاء في ...
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