توغل المئات من أنصار "حزب الله" في معسكر الاحتجاج الرئيسي المناهض للحكومة في العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، وأشعلوا النار في الخيام وحطموا ...
سعى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على دعم دولي لحزمة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الإعلان عنها في اليوم السابق، ...
تمسك المتظاهرون
في لبنان برحيل الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لحزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها
في محاولة لاحتواء المظاهرات.
وأقرت ...
أعلنت سفارة الدولة في بيروت وفاة المواطن الإماراتي أحمد علي عبدالحميد القاري العوضي يوم الأحد، في أحد الفنادق في لبنان نتيجة حالته الصحية. وقال ...
نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء الاثنين، ما أشيع عن تدهور صحة الرئيس ميشال عون وتدعو للتنبه إلى الشائعات. وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة ...
تواصل المظاهرات في لبنان بعد إلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أكد فيها إقرار رزمة إصلاحات وموازنة 2020. وأكدت مصادر ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
طالب الإعلامي عمرو أديب، مشاهديه بمتابعة أخبار المظاهرات في لبنان، الاثنين، لأنه يوم مفصلي، لأنه سوف تنتهي المهلة التي وضعها رئيس الوزراء سعد ...
كتب: هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، ...
قالت المقاومة الإيرانية إنه لم يمر وقت طويل على تظاهرات العراق، التي انقض عليها ملالي طهران، محاولين إخمادها بكل الصور، إلا واشتعلت من جديد انتفاضة ...
انتقد الإعلامي عمرو أديب، السخرية المنتشرة على السوشيال ميديا بسبب المظاهرات في لبنان، قائلا: "للأسف الناس على السوشيال الميديا عندها لطافة زيادة عن ...
قال ناشطون لبنانيون، إن مسلحين مناصرين
لحركة أمل، قاموا بقمع المحتجين ومنعوهم من التظاهر في مدينة النبطية جنوبي البلاد،
حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز ...
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