"الحريري" يسعى للحصول على دعم أجنبي وسط الاحتجاجات

الثلاثاء 22-10-2019 04:37 م

ترجمة: منار طارق

سعى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على دعم دولي لحزمة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الإعلان عنها في اليوم السابق، ...