دخلت المظاهرات اللبنانية، اليوم السبت، شهرها الثاني ، مع استمرار المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط
على الطبقة السياسية في البلاد من أجل ...
أعلنت وسائل لبنانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق
معظم البنوك في بيروت ومناطق لبنانية أخرى استجابة لدعوة الإضراب العام ، حسبما
ذكرت قناة العربية.
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دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان،
اليوم الاثنين، إلى الإضراب عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.
وقد أفادت قناة سكاي نيوز ...
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الأحد، أن المحتجين اللبنانيين توجهوا من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل
المسؤولين والسياسيين للمطالبة ...
حشد حشد كبير من الدعم للرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي في البلاد اليوم الأحد، وهو توبيخ للاحتجاجات الأوسع نطاقًا التي طالبت بالإطاحة الشاملة ...
بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات
المطالبة بالتغيير في لبنان، تواصل البنوك عملها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن
استأنفت نشاطها أمس الجمعة. ...
توفى عمر زكريا،
أمس الإثنين في أحد مستشفيات بيروت، متأثّراً بإصاباته بعد سقوطه في حفرة داخل أحد
مباني المحيطة بساحة رياض الصلح في بداية التظاهرات ...
أعنت الوكالة الوطنية، صباح اليوم
الأربعاء، إصابة متظاهرين اثنين أثناء تدخل الجيش اللبناني لفتح طريق جنوب بيروت ، حسبما
ذكرت قناة العربية.
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تصدر الفنان محمد رمضان، قوائم التريند بموقع التغريدات القصيرة تويتر، بأكثر من 1000 تغريدة. وتعرض محمد رمضان لحملة هجومية شديدة من قبل رواد التواصل ...
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لإحدى الراقصات، ظهرت خلاله وهي ترقص وسط المظاهرات اللبنانية، بساحة الصلح، ...
وضع الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، صوته على أغنية والده "قوتنا بوحدتنا" بشكل جيد نال استحسان الجميع، وذلك بمناسبة الأحداث السياسية التي ...
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مظاهرات لبنان تؤكد أن ولاء اللبنانيين للوطن وليس للطوائف، لافتَا إلى أن بعض المتظاهرين الشيعة تظاهروا ضد حسن نصر ...
وصل عدد الموقوفين، خلال المظاهرات اللبنانية إلى 26 شخصا في طرابلس اللبنانية، بتهمة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة أفادت مصادر أمنية مطلعة، ...
طالب عدد من المتظاهرين في لبنان، اليوم
السبت، برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم زعيم حزب الله حسن نصرالله.
وصدح عدد من ...
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