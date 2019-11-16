المظاهرات تعم شوارع العاصمة.. احتجاجات لبنان تدخل شهرها الثاني

السبت 16-11-2019 11:48 ص

وكالات

دخلت المظاهرات اللبنانية، اليوم السبت، شهرها الثاني ، مع استمرار المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط على الطبقة السياسية في البلاد من أجل ...