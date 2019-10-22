أعلنت الفنانة سما المصري، عن دعمها للمطرب الشعبي حمو بيكا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشرت سما مقطع ...
بعد أزمة المطرب الشعبي حمو بيكا، واقتحامه نقابة الموسيقيين، بسبب شكواه من رسوبه في امتحان النقابة. نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي "تويتر"، ...
أثار المطرب الشعبي حمو بيكا، حالة من الجدل بعد قراره باقتحام نقابة المهن الموسيقية وتدميرها، وإساءته لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وبعد ذلك ...
حمو بيكا، قامت نقابة المهن الموسيقية ببلاغًا رسميًا ضد المطرب الشعبي حمو بيكا في قسم عابدين، عقب تهجمه على نقابة الموسيقيين. وأكد سعد ...
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