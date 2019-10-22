حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

الإثنين 21-10-2019 10:45 م

هبة أحمد

أثار المطرب الشعبي حمو بيكا، حالة من الجدل بعد قراره باقتحام نقابة المهن الموسيقية وتدميرها، وإساءته لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وبعد ذلك ...