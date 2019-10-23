قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن الشعب المصري عليه أن يفخر بالجيش المصري، لافتَا إلى أن الجميع يعي جيدًا الدور الذي تقوم به القوات ...
يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة علة شاشة القناة الأولى، حوارًا مسجلًا مع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، بمناسبة اليوبيل الذهبي ...
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى العالم حضر الاحتفال باليوبيل الذهبي ...
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا يمثل عمر المحكمة الدستورية، وعمر القضاء ...
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة صرح قضائي شامخ، رابضًا على ضفاف نيل مصر، وحارسًا للدستور المصري، وواضعا للأطر والمضامين ...
نعم
55.5068%
لا
27.5751%
لا أهتم
16.9181%