رئيس المحكمة الدستورية: الجيش المصري حائط صد ضد أي محاولة لهدمة الدولة (فيديو)

الأربعاء 23-10-2019 06:41 ص

كساب أحمد

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن الشعب المصري عليه أن يفخر بالجيش المصري، لافتَا إلى أن الجميع يعي جيدًا الدور الذي تقوم به القوات ...