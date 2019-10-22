أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أمس الإثنين 21 أكتوبر عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. سترلينج في ...
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم تقديمها يوم الأثنين 2 ديسمبر المقبل ...
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث ...
كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين للمجموعة السادسة لحصد جائزة البالون دور والمقرر له يوم 2 ديسمبر المقبل في فرنسا. وتواجد على رأس ...
أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية Ballon dOr France Football 2019 اليوم الإثنين 21 أكتوبر رسميا عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة ...
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