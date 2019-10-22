تقارير.. تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية بعد الإعلان عن المرشحين

الإثنين 21-10-2019 11:36 م

الفجر الرياضي

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث ...