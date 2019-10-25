اعصار مصر‎ يضرب عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تُحذر!

الجمعة 25-10-2019 05:27 م

اعصار مصر‎ من المتوقع أن يضرب عدد من المحافظات والمناطق، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض مداري قوي يطلق عليه شبه إعصار تتعرض له مصر ...