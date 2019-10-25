قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير على مدار الساعة من غرفة عمليات ...
اعصار مصر من المتوقع أن يضرب عدد من المحافظات والمناطق، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض مداري قوي يطلق عليه شبه إعصار تتعرض له مصر ...
"تحذيرات عاجلة، بيانات رسمية، قرارات مهمة، طوارئ في المحافظات"، كواليس ومفاجآت واستعدادات تشهدها محافظات جمهورية مصر العربية، استعدادا لمواجهة أي ...
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منطقة شرق القاهرة، خاصة الحي الثامن والسابعة ومنطقة رابعة، طبيعتها الجغرافية مرتفعة، ...
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