خضعت تركيا مؤخراً، وقامت بوقف العملية العسكرية التي تشنها على شمال شرق سوريا، في تصعيد لهجوم ضد المسلحين الأكراد، ولكن ذلك القرار لم يأتي من فراغ ...
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ،أن بورصة دبي قد أنهت تعاملات أمس علي صعود بقيادة سهم ديار ليرفع بورصة دبي، وسط تعاملات هادئة في معظم أسواق ...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم
الإثنين، إنه لن تحصل محادثات مع واشنطن إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات ، حسبما
ذكرت قناة سكاي ...
صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، بأن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 إلى أن يفي الاتحاد الأوروبي بالوعود ...
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