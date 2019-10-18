"انهيار وخضوع".. ما وراء قرار تركيا بوقف العدوان على سوريا؟

الجمعة 18-10-2019 02:53 م

سارة وحيد

خضعت تركيا مؤخراً، وقامت بوقف العملية العسكرية التي تشنها على شمال شرق سوريا، في تصعيد لهجوم ضد المسلحين الأكراد، ولكن ذلك القرار لم يأتي من فراغ ...