عاجل| "راجح قاتل".. تعرف على موعد الجلسة المقبلة لمحاكمة قتلة "شهيد الشهامة"

الأحد 20-10-2019 11:15 ص

أحمد الباهي

صرح نضال مندور المحامي، بأن محكمة شبين الكوم قررت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى الأحد ...