قضيه راجح اليوم، حددت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، اليوم الأحد 27/10/2019، في ثاني جلسات نظر قضية قتل الطالب محمود البنا والمعروفة ...
تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، في محافظة المنوفية، الذي أسفر ...
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً إلحاقاً بالبيان السابق المؤرخ 12/10/2019؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين ...
كشف عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ "شهيد شهامة"، تفاصيل عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، مشيرًا إلى أن الجلسة ...
حذر أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، الشعب المصري من إعادة صياغة مشهد "خالد سعيد"، من خلال استغلال حادث قتل الطالب محمود البنا الذى لقى ...
بدأت أحداث قضية محاكمة راجح وأعوانه المتهمين في قتل محمود البنا، صباح اليوم الأحد، وعاشت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أجواء ساخنة، وذلك ...
"أطالب بتصريح لاستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من سن الجاني".. هكذا طلب محامِ محمود البنا "شهيد الشهامة"، من هيئة المحكمة في أولى ...
27 أكتوبر 2019، هكذا قضت محكمة جنايات الطفل بمجمع محاكم شبين الكوم في محافظة المنوفية، منذ قليل، تأجيل القضية لهذا الموعد في أولى جلسات محاكمة ...
صرح نضال مندور المحامي، بأن محكمة شبين الكوم قررت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى الأحد ...
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