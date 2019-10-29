أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أنصار جماعة حزب الله اللبنانية ، هدموا
خيام المحتجين، ما دفع الشرطة للتدخل .
وبحسب وكالة ...
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا
أكد فيه وقوفه إلى جانب مطالب المتظاهرين الحياتية المحقة، حسبما ذكرت قناة
العربية، في خبر عاجل لها. ...
تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، الأحد، في باريس؛ دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ...
أبدى المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، برأيهم على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، بشأن السعي لتهدئة الاحتجاجات العارمة، التي ...
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