تسلم وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد ...
استقبل وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، تشاي ...
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ...
استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم،المبعوث الصيني الخاص للشرق ...
نعم
55.5068%
لا
27.5751%
لا أهتم
16.9181%