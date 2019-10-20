وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

الأحد 20-10-2019 05:25 م

الفجر السعودي

استقبل وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، تشاي ...