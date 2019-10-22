مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 22 / 10 / 2019 بث مباشر

الثلاثاء 22-10-2019 02:50 ص

حسن شحاتة

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات توتنهام، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وريال ...