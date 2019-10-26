تعرف على الموعد الجديد لحفل أنغام في التجمع الخامس

الخميس 24-10-2019 04:03 م

هبة أحمد

كانت إدارة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، قد أصدرت قرارًا بإلغاء حفل الفنانة أنغام الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة في التجمع الخامس، وذلك ...