المطران عطا الله حنا: القدس تتعرض لأبشع الإجراءات الاحتلالية بهدف طمس معالمها وتزوير تاريخها
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم أن القدس تتعرض لأبشع الإجراءات الأحتلالية بهدف طمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من ...
رغم علاقتها بنجم "هاري بوتر".. قبلة ساخنة من إيما واتسون لرجل غامض في لندن (صورة)
سكرتير نقابة المهن الموسيقية :"أوكا وأورتيجا يمتلكون تصاريح غناء مؤقتة"
كشف أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية أن مطربي الغناء الشعبي أوكا وأورتيجا يمتلكون تصاريح لمازولة الغناء، وذلك من خلال استضافته فى برنامج ...
نيللي كريم تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها
تهتم الفنانة نيللي كريم، بمشاركة محبيها، صور من يومياتها الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. حيث نشرت نيللي كريم صورة جديدة لها من ...
شاهد.. أحدث ظهور لأصالة برفقة أسرتها
أعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها لقضاء أجازتها برفقة أسرتها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت أسالة صورة جديدة ...
ناهد السباعي تحتفل بشقيقتها على طريقتها الخاصة
توجهت الفنانة الشابة ناهد السباعي، بالتهنئة إلى أختها رشا بمناسبة عيد ميلادها. حيث عرضت ناهد لمتابعيها صور أسرية مجمع لها ولأختها ولوالدتها، وذلك عبر ...
مستثمرون يعبرون عن ثقتهم في الاقتصاد المصري: أفضل الفرص بالعالم (فيديو)
عبر عددٌ من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، والمشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذى عقد مؤخرًا، عن ثقتهم فى الاقتصاد ...
قبل ساعات من طرح كليب السلطان.. محمد رمضانيشكف كواليسه
روج الفنان محمد رمضان لكليبه الجديد "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشر محمد صورة من كواليس الكليب ...
ضيفة ببرنامج أميتاب باتشان تتغزل بـ"عيون" زوجة أبنه ايشواريا راي
لم يستطع ضيفة برنامج النجم العالمي أميتاب باتشان "من سيربح المليون" Kaun Banega Crorepati من منع نفسها من التغزل بعيون ملكة جمال العالم السابقة وزوجة ...
نجم توتنهام بديل بنزيما في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه مرة أخرى بالمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم وهداف توتنهام الإنجليزي من أجل للتعاقد معه في فترة ...
برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين ...
تعرف على الموعد الجديد لحفل أنغام في التجمع الخامس
كانت إدارة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، قد أصدرت قرارًا بإلغاء حفل الفنانة أنغام الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة في التجمع الخامس، وذلك ...
شاهد.. إيمي طلعت زكريا وشقيقها إمام قبر والدهما في عيد ميلادها
نشر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا صوره تجمعه بشقيقته الشابه الفنانة إيمي، من أمام قبر والدهما طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور ...
بعد نجاح "عفريتة هانم".. الكاتب محمد طعيمة يستعد لـ"ريحة الحبايب" (صورة)
أعلن الكاتب والروائي محمد طعيمة، توقيع عقد كتابه الجديد "ريحة الحبايب" مع دار الياسمين للنشر والتوزيع، وذلك بعد نجاح "عفريتة هانم"، وكان قد احتفل ...
زيدان يشيد بنجم ريال مدريد
أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بنجم الفريق إيدين هازارد وأكد عدم قلقه بعد أضاعته هدفَا سهلَا في مباراة جالاطا سراي في إطار ...
تعرف على تفاصيل حفل نيكول سابا بنادي الزهور ٧ نوفمبر
تستعد النجمة نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك يوم٧ نوفمبر بنادي الزهور في مدينة نصر، ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها ومن المتوقع حضور ...
تشيلسي" الإنجليزي يختار النجم أرجون كابور سفيرًا لعلامته التجارية"
أصبح النجم الشاب أرجون كابور سفير رسمي للعلامة التجارية لنادي تشيلسي لكرة القدم في الهند، علق الممثل على الحدث بأنه كان حلما وأصبح واقع. شارك أرجون ...
أحدث صورة لسيد رجب من كواليس فيلم "حبيب"
نشر الفنان سيد رجب، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له من أحدث أعماله الفنية هو الفليم القصير "حبيب". حيث ...
محمد بن سلمان وإسبر يبحثان عن تحالفات عالمية للمساعدة في حماية الخليج
ناقش وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططًا لجهد عسكري عالمي لحماية الشحنات عبر الخليج الفارسي، وذلك وفقًا ...
بعد تفوقه على نجوم مصر عبر"ديزر".. الهضبة يعلن إتاحة أغانيه بتطبيق"سبوتيفاي"
بعد تفوقه علي نجوم مصر عبر"ديزر" الهضبة يعلن إتاحة أغانيه علي تطبيق "سبوتيفاي". أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير ...
في أقل من 24 ساعة.. كليب "أبو" الجديد "حبيبي ياليل" يحصد 10 ملايين مشاهدة
حقق المطرب العالمى "أبو" نجاحا ساحقا بأغنيته الجديدة "حبيبى ياليل" على موقع اليوتيوب واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث وصلت إلى 10 ...
محمد محمود عبد العزيز ينشر صورة مع والده من كواليس"باب الخلق"
دائما ما يبرز الفنان محمد محمود عبد العزيز، مدى حبه لوالده الراحل محمود عبد العزي، وذلك بنشر صورا معه وسرد قصص ومواقف. ونشر الفنان محمد محمود عبد ...
"بوتين": أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة في النمو الاقتصادي العالمي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إننا حددنا اتجاهات العمل المشترك مع إفريقيا، مشددًا على أن العلاقات الروسية الإفريقية سجلت تحسنًا ملموسًا مؤخرًا. ...
كاني ويست ينهي تسعة أشهر من الصمت على تويتر بتغريدة جديدة
بعد توقفه عن أي نشاط على حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر لمدة دامت لتسعة أشهر متواصلة، عاد مغني الراب الشهير كاني ويست للتغريد من جديد، بنشره ...
موعد مباراة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 23/10/2019
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني ضيفاً على إنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال ...
تعرف على موعد طرح كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان
كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشر "رمضان"، ...
إسعاد يونس تسخر من غرق مدينة نصر:"محدش عنده عوامة وزة"
أعربت الفنانة إسعاد يونس، عن سخريتها لما تشهده الشوارع المصرية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التى حدثت اليوم ،وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور ...
كارول سماحة تتضامن مع مظاهرات لبنان
مازال الفنانون اللبنانيون حريصين على إظهار دعمهم وتأييدهم للمظاهرات التي حدثت في لبنان يوم الخميس الماضى، وذلك من خلال حسابتهم الشخصية على مواقع ...