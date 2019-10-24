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"الفقي": هناك وسائل دبلوماسية تستطيع مصر الاتجاه إليها في أزمة سد النهضة

الخميس 24-10-2019 12:39 ص
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وزيرة التخطيط: نشارك بنخبة متميزة من مختلف دول العالم في مؤتمر "قدرات التقييم"

الثلاثاء 22-10-2019 10:06 ص
كتب: محمد طه

وزارة التخطيط تعقد ورشة "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال"

الإثنين 21-10-2019 06:10 م

أخبار البحر الأحمر اليوم 21 أكتوبر.. حبس شاب طعن والد فتاة رفض زواجها منه بالغردقة

الإثنين 21-10-2019 03:12 م
محمد طه

تعرف علي تقييم آليات تعزيز الحوكَمة ومكافحة الفساد

الإثنين 21-10-2019 01:43 م

بدء فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019

الإثنين 21-10-2019 11:58 ص
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