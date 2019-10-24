أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه يجب الإسرع في إنهاء أزمة سد النهضة؛ لأن مصر مرتبطة بوقت معين. وأشار "الفقي"، ...
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى كلمتها الافتتاحية في فعاليات المؤتمر الدولي "قدرات التقييم الوطنية 2019" ...
- نجاح عملية المتابعة والتقييم يعتمد بالأساس على وضع خطة جيدة
- البيانات الأساسية تسمح لأي مشروع مقارنة التغييرات التي طرأت ...
شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة. مؤتمر "قدرات التقييم الوطنية" بالغردقة يستهل أولى ورش العمل بتناول ...
واصلت ورش العمل التدريبية المكثفة المنعقدة عل هامش المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 فعالياتها لليوم الثانى على ...
انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة ...
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