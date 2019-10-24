"الفقي": هناك وسائل دبلوماسية تستطيع مصر الاتجاه إليها في أزمة سد النهضة

الخميس 24-10-2019 12:39 ص

أمنية فوزي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه يجب الإسرع في إنهاء أزمة سد النهضة؛ لأن مصر مرتبطة بوقت معين. وأشار "الفقي"، ...