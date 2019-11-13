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أخبار ليفربول اليوم الأحد 20/10/2019: غياب صلاح عن ليفربول - تعليق ناري من كلوب عقب التعادل ضد ليفربول

الأحد 20-10-2019 08:21 م
عبد الرحمن السيد

عاجل- يورجن كلوب يتحدث عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد

الأحد 20-10-2019 08:14 م
علي نبوي

عاجل- لالانا يتحدث عقب إنقاذه ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد

الأحد 20-10-2019 08:02 م
علي نبوي

كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

الأحد 20-10-2019 05:23 م
حسام مجدي

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الأحد 20-10-2019 04:49 م
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الأحد 20-10-2019 04:23 م
الفجر الرياضي

بوكيتينو: يجب أن نستعد للميركاتو الشتوي المقبل

الأحد 20-10-2019 04:21 م
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