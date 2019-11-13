تعرف على مباريات نجوم ليفربول أثناء التوقف الدولي
إختتم نادي ليفربول الإنجليزي أجندته على أفضل ما يكون قبل فترة التوقف الدولي الحالية بإنتصار ساحق على غريمه مانشستر سيتي بملعب "أنفيلد رود" في إطار ...
اليوم.. فرانس فوتبول تعلن عن أسماء قائمة الأفضل
يستعد عشاق كرة القدم، للإعلان اليوم الأثنين عن قائمة اللاعبين التى ستتنافس علي جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، ...
فان دايك يشيد بحارس ليفربول
أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي بزميله في الفريق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق مؤكدا على أهمية الدور الكبير الذي لعبه ...
راشفورد: ليفربول لم يقدم أي شئ يستحق عليه التعادل أمام يونايتد
أكد البريطاني ماركوس راشفور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن فريقه لم يستحق الخروج بنقطة وحيدة أمام ليفربول، ...
الخسائر تلاحق نادي مانشستر يونايتد بسبب سولشاير
تستمر الخسائر في ملاحقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب أولي جونار سولشاير مدرب الفريق ولكن ليس بسبب نتائج الفريق فقط. انخفاض أسهم مانشستر ...
سولشاير يشيد بتقنية الفيديو ويتحدث عن التعادل مع ليفربول
تحدث النرويجي آولي سولشكاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التعادل أمام ليفربول، بالبريميرليج. وأعرب المدير ...
أخبار ليفربول اليوم الأحد 20/10/2019: غياب صلاح عن ليفربول - تعليق ناري من كلوب عقب التعادل ضد ليفربول
شهدت أخر أخبار ليفربول اليوم الأحد 2019/10/20، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها غياب محمد صلاح عن ليفربول مانشستر يونايتد وتعليقات كلوب ...
عاجل- يورجن كلوب يتحدث عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ...
عاجل- لالانا يتحدث عقب إنقاذه ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد
عبر أدم لالانا مهاجم فريق ليفربول عن سعادته عقب التعادل اليوم أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج". ...
كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم
كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب غياب نجم الفريق عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي. غياب صلاح عن تشكيل ...
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بوكيتينو: يجب أن نستعد للميركاتو الشتوي المقبل
شدد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام على ضوروة الجاهزية لإبرام التعاقدات في شهر يناير المقبل كما أعرب عن سعادته بفريقه الحالي. ...
فان دايك يصدم صلاح بتصريح ناري ويؤكد خوف اللاعبين من تصرفاته
أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تجنب لاعبو الفريق زميلهم المصري محمد صلاح نجم الفريق، بسبب ...
التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي
يستعد عشاق كرة القدم العالمية ومجبي الدوري الإنجليزي، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي، ...
تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مواجهات اليوم
إنطلق أمس السبت مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، بإقامة 8 مباريات انتهت منهم 5 مباريات بفوز أحد الفرق وثلاث مباريات انتهت بالتعادل، ...
ديربي إنجلترا.. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد وليفربول
يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن ...
صراع إنجليزي إيطالي لضم نجم ريال مدريد
أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل. ...
ميسي يتحدث عن مواجهة فان دايك
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني عن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مدافع صلب يصعب تجاوزه في الملعب. ...
مانشستر سيتي يكشف عن موقفه من رحيل سترلينج
كشف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه من بيع نجم الفريق رحيم سترلينج وذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد العروض الكبرى التي وصلت للاعب في الأيام ...
صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان على موهبة البوندسليجا
دخل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في صراع جديد خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعاقد مع موهبة الدوري الألماني خلال فترة ...
أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الفرق ويختار البديل و230 مليون يورو تحسم صفقة القرن للريال ونجم الفريق يحدد شرطه للبقاء
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق ...
غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول
يستضيف ملعب أولدترافورد المباراة القوية والمرتقبة التي تجمع مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ...
مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي
حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات ...