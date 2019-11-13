ديربي إنجلترا.. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد وليفربول

الأحد 20-10-2019 04:31 ص

السيد علي

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن ...