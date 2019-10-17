قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير
مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات
المسلحة ...
"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية أعلنت الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات ...
بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير
مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال
المؤتمر الصحفى بمقر الكلية الحربية، للإعلان ...
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