الشروط العامة للقبول بالكليات الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 08:17 م

أسماء بدر

قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ...