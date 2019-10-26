حسن نصر الله: لبنان دخل في مرحلة "الاستهداف" السياسي

الجمعة 25-10-2019 04:23 م

وكالات

قال زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، إن لبنان دخل في مرحلة الاستهداف السياسي. وحذر "نصر الله"، خلال كلمته، اليوم الجمعة، من أن تؤدي ...