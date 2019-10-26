■ لبنان "يد واحدة"..
في مواجهة المشروع الإيراني
■ أطماع حزب الله
التي هزمتها الثورة اللبنانية
■على غرار الإخوان..
حزب الله يهدد ...
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، إن السياسات الخارجية الحالية التي يتبعها لبنان أدت إلى انعكاسات اقتصادية سلبية. وأوضح ...
دعا حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنصاره إلى ترك الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتجنب الاحتكاك والسعي للحوار بدلًا من ذلك. وقال حسن ...
أعلن
البنك الدولى، عن تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشره لممارسة الأعمال لعام
2020، نحو 30 مركزًا بعد الأصلاحات
الهائلة التى نفذتها المملكة ...
قال زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن
نصر الله، إن لبنان دخل في مرحلة الاستهداف السياسي. وحذر "نصر الله"، خلال كلمته، اليوم الجمعة، من أن تؤدي ...
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن حزب الله هو الطرف الأقوى في لبنان، مطالبا أنصاره بترك الساحات. وحذر "نصر الله"، خلال كلمته، اليوم ...
ناشد الرئيس اللبناني اليوم الخميس عشرات الآلاف من المحتجين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الأمة لعدة أيام، وحثهم على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي ...
يطل الرئيس ميشال عون اليوم الخميس في أول
تصريحات له للشعب اللبناني منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية قبل أكثر من أسبوع إن الفساد
أضر بالبلاد .
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اجتمع صباح اليوم، رؤساء الكنائس الكاثوليكيَّة والأرثوذكسيَّة والإنجيليَّة وأساقفتها ورؤساء الرهبانيَّات العامِّين والعامَّات، في الصرح البطريركيّ في ...
كشف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو النقاب عن حكومته لولاية ثانية اليوم الاربعاء وأبقى الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي "سري مولياني اندراواتي" ...
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان "تولي فرنسا اهتمامها بأحدث التطورات في لبنان، وتدعو للمحافظة على الطابع السلمي ...
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