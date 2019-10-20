محمد الباز: طلاب الكليات الحربية "مشروع شهيد"

الأحد 20-10-2019 08:26 م

أمنية فوزي

قال الإعلامي محمد الباز، إن الطلاب المتقدمين للكليات الحربية عبارة عن "مشروع شهيد"، مؤكدًا أنهم عليهم مهمة وطنية كبيرة لمحاربة الإرهاب. وأضاف ...