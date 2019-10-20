قال الإعلامي محمد الباز، إن الطلاب المتقدمين للكليات الحربية عبارة عن "مشروع شهيد"، مؤكدًا أنهم عليهم مهمة وطنية كبيرة لمحاربة الإرهاب. وأضاف ...
قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير
مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات
المسلحة ...
"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية أعلنت الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات ...
بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكليتين الحربية والبحرية (اعرف الشروط)
تعرف على السن والتخصصات المؤهلة للقبول بالكليات الحربية والبحرية
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