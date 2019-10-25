شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 2019/10/25، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها شكوك حول لحاق ثنائي الريدز بمواجهة توتنهام، وتوقيع ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 2019/10/24، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها اقتراب محمد صلاح من تحقيق رقم قياسي جديد بقميص ليفربول، ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 2019/10/23، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي لليفربول ضد جينك وبشرى ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها تواجد نجوم ليفربول بقائمة المرشحين لجائزة الكرة ...
كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن اللاعبين المرشحين من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نجاة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم تقديمها يوم الأثنين 2 ديسمبر المقبل ...
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