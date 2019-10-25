أخر أخبار ليفربول اليوم الجمعة 25 أكتوبر: تفاصيل رحيل محمد صلاح عن الريدز وموقف ثنائي ليفربول من موقعة توتنهام المصيرية

الجمعة 25-10-2019 05:01 م

عبد الرحمن السيد

شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 2019/10/25، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها شكوك حول لحاق ثنائي الريدز بمواجهة توتنهام، وتوقيع ...