كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن اللاعبين المرشحين من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. ...
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أمس الإثنين 21 أكتوبر عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019. سترلينج في ...
أصبح لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني صاحب رقم سلبي لأول مرة
في تاريخ جائزة الكرة الذهبية.
وأعلنت مجلة فرانس فوتبول ...
علق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، علي تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة ...
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث ...
قال اللاعب الدولي الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة الكرة الإفريقية
ونادي تشيلسي الإنجليزي السابق إنه فخور بتواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ...
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، عن المرشحين الثلاثين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ولم تشهد القائمة أي مفاجأت تذكر، حيث تواجد ...
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