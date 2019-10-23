كشف القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة ...
قام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر ألبوم صور عن زيارة البابا تواضروس الى ...
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن نهر النيل خِلق وحدة طبيعية بين المصريين جميعًا، مؤكدًا أن النيل هو ...
قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المرحلة الحالية صار الإنسان فيها يعبد مزاجه فلا يرى إلا نفسه، وابتعد عن الله وكانت ...
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