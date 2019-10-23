البابا تواضروس يكشف عن عدد الأقباط في مصر

الإثنين 21-10-2019 02:53 ص

حازم رفعت

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن نهر النيل خِلق وحدة طبيعية بين المصريين جميعًا، مؤكدًا أن النيل هو ...