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الإثنين 21-10-2019 01:46 م
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السبت 19-10-2019 09:55 م
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عاجل.. اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك

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الخميس 17-10-2019 04:05 م
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عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 03:10 م
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الأهلي يعلن في بيان رسمي: نرفض خوض أي مباراة قبل لقاء الزمالك المؤجل

الخميس 17-10-2019 02:43 م
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