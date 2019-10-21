عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي

الخميس 17-10-2019 03:10 م

الفجر الرياضي

انتاب مسئولو الزمالك، حالة من الغضب بسبب بيان النادي الأهلي، والذي هدد فيه بعدم خوض أي مباراة، الا بعد مواجهة الفارس الأبيض، في اللقاء الذي تم ...