قامت إحدى شركات التسويق الرياضي، بعرض إقامة مباراة الأهلي
والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، بدولة الإمارات، وإنهاء ...
رفض نادي الزمالك فكرة خوض مباراة القمة
ضد الأهلي قبل مباراة إنبي في الدوري المصري وذلك على خلفية طرد نجمه فرجاني ساسي في
مواجهة المقاولون العرب. ...
أعلنت اللجنة الخماسية
المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التراجع عن مقترح مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
بدور الـ64 لبطولة كأس مصر في نسختها ...
تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع ما جاء في بيان النادي الأهلي الصادر اليوم بخصوص تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ورفض الأهلي خوض أي مباراة في الدوري ...
انتاب مسئولو الزمالك، حالة من الغضب بسبب بيان النادي الأهلي، والذي هدد فيه بعدم خوض أي مباراة، الا بعد مواجهة الفارس الأبيض، في اللقاء الذي تم ...
رفض النادي الأهلي رسميا، خوض أي مباراة في الدوري المصري، قبل خوض مباراته المؤجلة ضد الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات ...
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