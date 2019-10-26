خبير في الشأن الروسي: موسكو لا تمتلك تأثيرا لحل أزمة سد النهضة

الخميس 24-10-2019 12:30 ص

كساب أحمد

قال الدكتور عمرو الديب، الخبير في الشأن الروسي، إن روسيا ليس لديها أي نوع من التأثير على الموقف الإثيوبي في حل أزمة سد النهضة، معقبًا: "نعم موسكو ...