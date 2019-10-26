الجزائر.. احتجاجات ضد الرئيس عبد القادر بن صالح
احتشد متظاهرون جزائريون، ضد الرئيس عبد القادر بن صالح بعد ظهور شريط فيديو يظهر فيه رئيس الدولة يطمئن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاحتجاجات ...
تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الانتقاد الذي وجه إلى طريقة جلوس رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءهما بروسيا على هامش ...
باحث: مصر تفتح الباب أمام روسيا في القارة الأفريقية
عقب نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي، على القمة الإفريقية- الروسية في مدينة سوتشي، قائلًا: "ما أشبه الليلة بالبارحة، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ...
"التخطيط": المنطقة الصناعية الروسية ستستفيد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأفريقية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي 24 صناعة موضحة أهمية ...
أسبوع رئاسي مكثف.. السيسي يشارك في القمة "الإفريقية - الروسية" ويستقبل رؤساء المحاكم الدستورية
شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة "الأفريقية- الروسية"، واستقبال الشيخ ...
شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
الرئيس الروسي يعلن فتح "صفحة جديدة" مع أفريقيا من خلال القمة
أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأن القمة "الروسية الأفريقية" الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو و"القارة ...
سفير مصر الأسبق بموسكو يكشف سبب التوجه الروسي إلى إفريقيا (فيديو)
علق السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في روسيا، على القمة الروسية الإفريقية، قائلًا إن روسيا، بعد ثلاثة عقود، ...
"نجاح ملموس".. ماذا قدم "السيسي" في ختام القمة الأفريقية الروسية؟
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، إلى ...
"المصريين": القمة الروسية الإفريقية ناجحة للطرفين وتحقق مزيد من التعاون
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بالبيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية والتي أقيمت في سوتشي في دولة روسيا، مؤكدا أن القمة فتحت نوعا ...
"التخطيط": نستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% بالمراكز الرسمية المنتخبة بحلول 2030
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أجندة أفريقيا 2063 تستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030، ...
أبرزهم "القضايا الإقليمية".. تفاصيل لقاءات "السيسي" بزعماء الدول على هامش قمة "سوتشي"
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلالمشاركته في القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء43 دولة أفريقية، على لقاء العديد من ...
"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"
شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، العديد من الرسائل، من بينها تمسك مصر بحقوقها في ...
مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية
كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عن التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، على الاستئناف الفوري ...
السيسي وبوتين يؤكدان التزامهما بالحلول السياسية للأزمات الإقليمية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية من خلال القرارات ...
"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئته لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش الجلسة ...
موسكو تدعو وسائل الإعلام الأفريقية لتعزيز شبكة المكاتب في روسيا
دعت وزارة الخارجية الروسية وسائل الإعلام الأفريقية لتوسيع شبكة مكاتبها في جميع أنحاء روسيا وتكثيف التعاون مع الزملاء الروس، حسبما ذكر نائب مدير ...
خبير في الشأن الروسي: موسكو لا تمتلك تأثيرا لحل أزمة سد النهضة
قال الدكتور عمرو الديب، الخبير في الشأن الروسي، إن روسيا ليس لديها أي نوع من التأثير على الموقف الإثيوبي في حل أزمة سد النهضة، معقبًا: "نعم موسكو ...
خبير في الاقتصاد الدولي: مصر تستحوذ على نصيب الأسد في تجارة روسيا بإفريقيا
قال الدكتور ياسر جاد الله، خبير في الاقتصاد الدولي، إن القمة المصرية الروسية، التي عقدت على خلفية القمة الإفريقية الروسية، تطرقت إلى الشق الاقتصادي ...
"الشؤون الإفريقية" يكشف الهدف الرئيسي من انعقاد أول قمة إفريقية روسية (فيديو)
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن قمة سوتشي تكتسب أهمية بالغة، كونها أول قمة تعقد بين إفريقيا وروسيا، لافتًا إلى ...
خبير اقتصادي:40 % من تجارة روسيا بأفريقيا مع مصر
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن القمة الروسية الإفريقية ليست القمة الأولى من نوعها، موضحًا أن الصين والولايات المتحدة ...
خبير: 20 مليار دولار حجم استثمارات روسيا في إفريقيا
وصف المستشار حامد فارس خبير الشئون العربية الإفريقية، القمة الروسية الأفريقية "سوتشي" بأنها فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنه تم الدعوة فيها في قمة بريكس ...
دبلوماسي سابق: القارة الإفريقية بها فرص واعدة (فيديو)
علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على القمة الروسية الإفريقية، قائلًا إن كل طرف له أهداف من هذه القمة، ولكن حسن الآداء الدبلوماسي أن ...
"قنديل": القمة "الروسية-الإفريقية" ستحقق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي للجانبين
قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، تفتح آفاقًا ...
رئيس زيمبابوي يوضح موقف بلاده من شراء الأسلحة الروسية
أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، أن زيمبابوي لا تسعى لشراء معدات عسكرية من روسيا ولكنها مهتمة بالتعاون في مجال صناعة الدفاع. وقال ...
بوتين يهدف إلى تعزيز نفوذ موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية
يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العشرات من قادة الدول الأفريقية لحضور القمة الروسية الأفريقية الأولى على الإطلاق، مما يعكس دفعة موسكو الجديدة ...