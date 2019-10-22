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السيسي يستقبل رئيس شركة "جاز" الروسية لصناعة السيارات بمقر إقامته في سوتشي

الثلاثاء 22-10-2019 10:07 م

رئيس لجنة التجارة بـ"الكوميسا": الشراكة بين روسيا والدول الإفريقية تقوم على مبدأ "المكسب للجميع"

الثلاثاء 22-10-2019 07:49 م
أمنية فوزي

مساعد وزير الخارجية يكشف عن أهداف القمة الروسية الإفريقية

الثلاثاء 22-10-2019 07:42 م
أمنية فوزي

الدفاع الروسية: من الممكن وصول إمدادات الأسلحة إلى 40٪ في البلدان الأفريقية

الثلاثاء 22-10-2019 04:59 م
وكالات

غدا.. السيسي ونظيره الروسي يفتتحان المنتدى الاقتصادي "الإفريقي – الروسى"

الثلاثاء 22-10-2019 04:33 م

الدراسات المصرية الروسية: وجود "السيسي" في رئاسة الاتحاد الأفريقي من حظ أفريقيا

الثلاثاء 22-10-2019 01:41 م
هدى عبدالرازق

قبيل انطلاقها.. جدول أعمال قمة "سوتشي" برئاسة "السيسي وبوتين"

الثلاثاء 22-10-2019 01:23 م
ياسمين مبروك

الرئاسة تكشف أهم الملفات على طاولة "السيسي وبوتين"

الثلاثاء 22-10-2019 12:39 م
هدى عبدالرازق

شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى سوتشي الروسية لرئاسة القمة الإفريقية الروسية

الثلاثاء 22-10-2019 11:25 ص
هدى عبدالرازق

فارماجو يسافر إلى سوتشي لحضور القمة الروسية الإفريقية

الإثنين 21-10-2019 08:28 م
نها محمد

بوتين يرسل قاذفات استراتيجية إلى جنوب إفريقيا

الإثنين 21-10-2019 08:24 م
أحمد ثابت

قبل قمة "روسيا - إفريقيا".. تفاصيل 12 لقاء جمعّ السيسي وبوتين

الإثنين 21-10-2019 03:25 م
شدوى العجمي

"مقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية".. ماذا تعرف عن مدينة سوتشي؟

الإثنين 21-10-2019 12:29 م
سارة وحيد

"البرهان" يترأس وفد السودان المشارك في القمة الروسية الأفريقية

الأحد 20-10-2019 11:11 م
وكالات

عاجل.. السيسي يعرب عن تطلعه أن تسهم قمة "إفريقيا – روسيا" فى بدء علاقة استراتيجية

السبت 19-10-2019 06:54 م
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