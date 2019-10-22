استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة سوتشي، السيد فاديم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات. ...
قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا، إن القمة الإفريقية الروسية تركز على تدعيم المرأة بالقارة السمراء في مختلف المجالات ...
كشف السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الإفريقية، عن أهداف القمة الإفريقية الروسية، موضحًا أن القمة الإفريقية الروسية تهدف إلى ...
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يصل حجم إمدادات الأسلحة الروسية إلى البلدان الأفريقية إلى 40٪ من الصادرات الروسية. ...
وصل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية؛ لرئاسة القمة الإفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي المشترك بين ...
قال الدكتور أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الاتحاد الأفريقي من حظ مصر وأفريقيا، حيث تشهد ...
قبيل انطلاق فاعليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك برئاسة مشتركة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي ...
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك عددا كبيرا من الملفات سيتم مناقشته على هامش قمة "سوتشي" بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ...
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح إلى منتجع سوتشي الروسية للمشاركة في فعاليات القمة الروسية الأفريقية. وتستضيف ...
سافر الرئيس محمد
عبد الله فارماجو إلى روسيا اليوم الاثنين للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية التي
ستعقد في سوتشي الروسية يومي 23 و 24 أكتوبر. ...
أعلن الجيش الروسي
إن اثنين من قاذفاته ذات القدرة النووية سيزوران جنوب إفريقيا وعلي ما يبدو أنه أول
انتشار من نوعه في القارة الأفريقية .
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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم تقريرا، ذكرت فيه عدد اللقاءات التي جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين ويأتي ذلك ...
خلال الأسبوع الجاري، ستنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادى الافريقى الروسى وأعمال قمة روسيا- أفريقيا بمدينة سوتشى الروسية، والتى تعقد للمرة الأولى برئاسة ...
يترأس الفريق أول
ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وفد السودان المشارك
في أعمال القمة الروسية الأفريقية، التي ...
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة الروسية الإفريقية التى ستعقد فى مدينة سوتشى بروسيا تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الإفريقية ...
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