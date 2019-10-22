الدفاع الروسية: من الممكن وصول إمدادات الأسلحة إلى 40٪ في البلدان الأفريقية

الثلاثاء 22-10-2019 04:59 م

وكالات

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يصل حجم إمدادات الأسلحة الروسية إلى البلدان الأفريقية إلى 40٪ من الصادرات الروسية. ...