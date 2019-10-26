مستشار بكلية القادة يكشف أهمية القمة الأفريقية الروسية بحضور مصر في هذا التوقيت (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 11:35 ص

هدى عبدالرازق

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن القمة الأفريقية الروسية هي قمة مهمة من حيث التوقيت والحضور، حيث أن هذه القمة تعقد خلال ...