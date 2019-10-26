الجزائر.. احتجاجات ضد الرئيس عبد القادر بن صالح
احتشد متظاهرون جزائريون، ضد الرئيس عبد القادر بن صالح بعد ظهور شريط فيديو يظهر فيه رئيس الدولة يطمئن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاحتجاجات ...
تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الانتقاد الذي وجه إلى طريقة جلوس رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءهما بروسيا على هامش ...
"التخطيط": المنطقة الصناعية الروسية ستستفيد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأفريقية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي 24 صناعة موضحة أهمية ...
أسبوع رئاسي مكثف.. السيسي يشارك في القمة "الإفريقية - الروسية" ويستقبل رؤساء المحاكم الدستورية
شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة "الأفريقية- الروسية"، واستقبال الشيخ ...
نصر سالم: كل الأطراف خرجت من القمة "الأفريقية الروسية" راضية
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القمة الأفريقية الروسية ترسي لعلاقة جديدة بين دول أفريقيا وروسيا الاتحادية لتحقيق التنمية ...
مستشار بكلية القادة يكشف أهمية القمة الأفريقية الروسية بحضور مصر في هذا التوقيت (فيديو)
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن القمة الأفريقية الروسية هي قمة مهمة من حيث التوقيت والحضور، حيث أن هذه القمة تعقد خلال ...
خبير اقتصادي: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وضعت القارة على الخريطة الاقتصادية العالمية
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وضعت القارة بشكل كبير على الخريطة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، ...
شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
الرئيس الروسي يعلن فتح "صفحة جديدة" مع أفريقيا من خلال القمة
أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأن القمة "الروسية الأفريقية" الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو و"القارة ...
سفير مصر الأسبق بموسكو يكشف سبب التوجه الروسي إلى إفريقيا (فيديو)
علق السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في روسيا، على القمة الروسية الإفريقية، قائلًا إن روسيا، بعد ثلاثة عقود، ...
برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين ...
"نجاح ملموس".. ماذا قدم "السيسي" في ختام القمة الأفريقية الروسية؟
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، إلى ...
نص كلمة "السيسي" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة "أفريقيا-روسيا"
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة ...
"التخطيط": نستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% بالمراكز الرسمية المنتخبة بحلول 2030
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أجندة أفريقيا 2063 تستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030، ...
أبرزهم "القضايا الإقليمية".. تفاصيل لقاءات "السيسي" بزعماء الدول على هامش قمة "سوتشي"
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلالمشاركته في القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء43 دولة أفريقية، على لقاء العديد من ...
"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"
شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، العديد من الرسائل، من بينها تمسك مصر بحقوقها في ...
مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية
كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عن التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، على الاستئناف الفوري ...
السيسي وبوتين يؤكدان التزامهما بالحلول السياسية للأزمات الإقليمية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية من خلال القرارات ...
"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئته لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش الجلسة ...
دبلوماسي سابق: منتدى "روسيا-إفريقيا" فرصة عظيمة للقارة لحل مشاكل التنمية
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تنظيم روسيا القمة الإفريقية الروسية يتم لأول مرة، وهذه فرصة عظيمة للقارة الإفريقية ...
رئيس "الدراسات المصرية الروسية": موسكو شريك يمكن الوثوق به بالنسبة لأفريقيا
أكد الدكتور أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بالدور المصري في انعقاد القمة الإفريقية الروسية، ...
"السيسي" يعلن موعد انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الدولية، حيث هناك إدراك بصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، فإن ...
السيسي: هناك خطة طموحة لإسكات البنادق.. وهى هدفنا الأسمى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دول الاتحاد الأفريقي تسعى إلى البناء على ما شهدته القارة الأفريقية من تقدم ونمو اقتصادي ملموس خلال العشر سنوات ...
أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت ...
خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى إعجابة بكرافت الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "البعض ممكن يقول الموضوع بسيط، لكنه ...
موسكو تدعو وسائل الإعلام الأفريقية لتعزيز شبكة المكاتب في روسيا
دعت وزارة الخارجية الروسية وسائل الإعلام الأفريقية لتوسيع شبكة مكاتبها في جميع أنحاء روسيا وتكثيف التعاون مع الزملاء الروس، حسبما ذكر نائب مدير ...
خبير في الشأن الروسي: موسكو لا تمتلك تأثيرا لحل أزمة سد النهضة
قال الدكتور عمرو الديب، الخبير في الشأن الروسي، إن روسيا ليس لديها أي نوع من التأثير على الموقف الإثيوبي في حل أزمة سد النهضة، معقبًا: "نعم موسكو ...
خبير في الاقتصاد الدولي: مصر تستحوذ على نصيب الأسد في تجارة روسيا بإفريقيا
قال الدكتور ياسر جاد الله، خبير في الاقتصاد الدولي، إن القمة المصرية الروسية، التي عقدت على خلفية القمة الإفريقية الروسية، تطرقت إلى الشق الاقتصادي ...
"الشؤون الإفريقية" يكشف الهدف الرئيسي من انعقاد أول قمة إفريقية روسية (فيديو)
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن قمة سوتشي تكتسب أهمية بالغة، كونها أول قمة تعقد بين إفريقيا وروسيا، لافتًا إلى ...
اليوم.. السيسي وبوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة
يشارك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، صباح الخميس، فى الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية التى تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسى ونظيره ...