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السبت 26-10-2019 10:53 ص
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الجمعة 25-10-2019 12:03 م
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الجمعة 25-10-2019 11:59 ص
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الجمعة 25-10-2019 11:35 ص
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شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى

الجمعة 25-10-2019 01:08 ص
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الرئيس الروسي يعلن فتح "صفحة جديدة" مع أفريقيا من خلال القمة

الخميس 24-10-2019 09:49 م
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الخميس 24-10-2019 08:00 م
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الخميس 24-10-2019 07:46 م
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الخميس 24-10-2019 06:17 م
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نص كلمة "السيسي" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة "أفريقيا-روسيا"

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"التخطيط": نستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% بالمراكز الرسمية المنتخبة بحلول 2030

الخميس 24-10-2019 02:37 م

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الخميس 24-10-2019 02:30 م
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"تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل".. رسائل "السيسي" لرئيس وزراء إثيوبيا خلال قمة "سوتشي"

الخميس 24-10-2019 02:03 م
رشا المنسي

مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

الخميس 24-10-2019 01:48 م

السيسي وبوتين يؤكدان التزامهما بالحلول السياسية للأزمات الإقليمية

الخميس 24-10-2019 01:22 م
ترجمة: دينا الشريف

"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي

الخميس 24-10-2019 12:47 م
رقية جمال

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الخميس 24-10-2019 12:04 م
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رئيس "الدراسات المصرية الروسية": موسكو شريك يمكن الوثوق به بالنسبة لأفريقيا

الخميس 24-10-2019 11:27 ص
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"السيسي" يعلن موعد انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام

الخميس 24-10-2019 10:32 ص
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السيسي: هناك خطة طموحة لإسكات البنادق.. وهى هدفنا الأسمى

الخميس 24-10-2019 10:22 ص
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الخميس 24-10-2019 10:12 ص
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