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الخميس 24-10-2019 06:17 م
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الخميس 24-10-2019 06:00 م
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الخميس 24-10-2019 02:30 م
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الخميس 24-10-2019 12:47 م
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الخميس 24-10-2019 12:04 م
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الخميس 24-10-2019 11:27 ص
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"السيسي" يعلن موعد انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام

الخميس 24-10-2019 10:32 ص
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السيسي: هناك خطة طموحة لإسكات البنادق.. وهى هدفنا الأسمى

الخميس 24-10-2019 10:22 ص
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الخميس 24-10-2019 10:12 ص
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خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

الخميس 24-10-2019 08:44 ص
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خبير في الاقتصاد الدولي: مصر تستحوذ على نصيب الأسد في تجارة روسيا بإفريقيا

الخميس 24-10-2019 12:20 ص
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الخميس 24-10-2019 12:06 ص
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اليوم.. السيسي وبوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة

الأربعاء 23-10-2019 11:59 م

برلمانية: أفريقيا ستشهد نهضة اقتصادية حقيقة في عهد السيسي

الأربعاء 23-10-2019 09:27 م
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حسين هريدي: إفريقيا الحصان الرابح في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين

الأربعاء 23-10-2019 08:30 م
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الأربعاء 23-10-2019 07:49 م
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برلماني: القمة الأفريقية الروسية فرصة جيدة لانفتاح القارة على العالم

الأربعاء 23-10-2019 06:03 م
عبداللطيف هيبة

متحدث البرلمان: قمة "سوتشي" سترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو

الأربعاء 23-10-2019 03:52 م
إسلام شعراوي

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الأربعاء 23-10-2019 02:50 م
إسلام شعراوي

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الأربعاء 23-10-2019 11:24 ص
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