خبير اقتصادي: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وضعت القارة على الخريطة الاقتصادية العالمية
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وضعت القارة بشكل كبير على الخريطة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، ...
شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مدينة سوتشي بعد رئاسته للقمة الروسية الإفريقية الأولى
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة مغادرة ...
سفير مصر الأسبق بموسكو يكشف سبب التوجه الروسي إلى إفريقيا (فيديو)
علق السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في روسيا، على القمة الروسية الإفريقية، قائلًا إن روسيا، بعد ثلاثة عقود، ...
برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين ...
موقف رئيس وزراء إثيوبيا من عرض روسيا التدخل لحل أزمة سد النهضة (فيديو)
أكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن مصر وإثيوبيا تعتبران من أكبر الدول في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الكثير يبدي تخوفه في أن يقع بينهما صراع، ومنهم ...
"نجاح ملموس".. ماذا قدم "السيسي" في ختام القمة الأفريقية الروسية؟
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، إلى ...
علاء عابد: كلمة السيسى أمام القمة الإفريقية الروسية خارطة طريق لتحقيق التنمية
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية القضايا الاقليمية والافريقية والدولية التى تناولها الرئيس ...
نص كلمة "السيسي" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة "أفريقيا-روسيا"
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة ...
أبرزهم "القضايا الإقليمية".. تفاصيل لقاءات "السيسي" بزعماء الدول على هامش قمة "سوتشي"
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلالمشاركته في القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء43 دولة أفريقية، على لقاء العديد من ...
"السيسي": رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنه رجل سلام حقيقي
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئته لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحصوله على جائزة نوبل للسلام. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش الجلسة ...
دبلوماسي سابق: منتدى "روسيا-إفريقيا" فرصة عظيمة للقارة لحل مشاكل التنمية
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تنظيم روسيا القمة الإفريقية الروسية يتم لأول مرة، وهذه فرصة عظيمة للقارة الإفريقية ...
رئيس "الدراسات المصرية الروسية": موسكو شريك يمكن الوثوق به بالنسبة لأفريقيا
أكد الدكتور أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بالدور المصري في انعقاد القمة الإفريقية الروسية، ...
"السيسي" يعلن موعد انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الدولية، حيث هناك إدراك بصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، فإن ...
السيسي: هناك خطة طموحة لإسكات البنادق.. وهى هدفنا الأسمى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دول الاتحاد الأفريقي تسعى إلى البناء على ما شهدته القارة الأفريقية من تقدم ونمو اقتصادي ملموس خلال العشر سنوات ...
أبرزهم "مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون".. رسائل "السيسي" في قمة "روسيا - أفريقيا"
شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية، التي تعقد في مدينة سوتشى، العديد من الرسائل، حيث تضمنت ...
خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى إعجابة بكرافت الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "البعض ممكن يقول الموضوع بسيط، لكنه ...
خبير في الاقتصاد الدولي: مصر تستحوذ على نصيب الأسد في تجارة روسيا بإفريقيا
قال الدكتور ياسر جاد الله، خبير في الاقتصاد الدولي، إن القمة المصرية الروسية، التي عقدت على خلفية القمة الإفريقية الروسية، تطرقت إلى الشق الاقتصادي ...
"الشؤون الإفريقية" يكشف الهدف الرئيسي من انعقاد أول قمة إفريقية روسية (فيديو)
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن قمة سوتشي تكتسب أهمية بالغة، كونها أول قمة تعقد بين إفريقيا وروسيا، لافتًا إلى ...
اليوم.. السيسي وبوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة
يشارك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، صباح الخميس، فى الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية التى تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسى ونظيره ...
برلمانية: أفريقيا ستشهد نهضة اقتصادية حقيقة في عهد السيسي
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية في ...
حسين هريدي: إفريقيا الحصان الرابح في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية، تدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين القارة السمراء ...
ضياء حلمي: القمة الإفريقية الروسية "تاريخية" (فيديو)
قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الصداقة والأعمال المصرية الروسية، إن القمة الروسية الإفريقية قمة تاريخية بكل معاني الكلمة، وهي القمة الأولى، لافتًا ...
برلماني: القمة الأفريقية الروسية فرصة جيدة لانفتاح القارة على العالم
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب، إن القمة الأفريقية الروسية فرصة جيدة لانفتاح القارة الأفريقية على العالم، وتحقيق المزيد من التعاون ...
متحدث البرلمان: قمة "سوتشي" سترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو
وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، قمة منتجع سوتشي الروسي بالتاريخية، وأنها سترسخ لمرحلة جديدة من ...
برلمانية: كلمة "السيسي" بمؤتمر سوتشي عكست حرص مصر على تعزيز التنمية بأفريقيا
أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية في القمة الأفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، ...
عاجل.."السيسي" يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في سوتشي
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فكي، في سوتشي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل. ...
"السيسي": أدعو مؤسسات التمويل الدولية لزيادة الاستثمار في إفريقيا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إفريقيا ترحب بالتعاون مع شركاءها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، وتحديث منظومة التصنيع ...
"مصر مهتمة بسرعة انتهاء المنطقة الصناعية الروسية".. رسائل السيسي لبوتين من قمة سوتشي
شهدت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون ...
عاجل.. السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا - إفريقيا"
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا إفريقيا، لترأس الجلسة، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز" في ...
السيسي يدعو بوتين للمشاركة في وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة مصر للمشاركة فى مراسم وضع حجر الأساس لمحطة ...