موقف رئيس وزراء إثيوبيا من عرض روسيا التدخل لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

الخميس 24-10-2019 07:17 م

أمنية فوزي

أكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن مصر وإثيوبيا تعتبران من أكبر الدول في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الكثير يبدي تخوفه في أن يقع بينهما صراع، ومنهم ...