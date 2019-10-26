غردت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر " قائلة : النجم كريم عبد عزيز و الكاتب احمد مراد ضيوفنا غدًا الأحد علي منصاتنا علي ...
علق الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، علي رأيه في ترشيح عماد متعب لاعب الأهلي السابق لمنصب مدير منتخب مصر. وكشف البدري في ...
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يشعر بالألم لعدم الاستفادة من كميات الأمطار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تستثمر مصر كل قطرة مياة ...
أعلن ملتقى القاهرة السينمائى عن قائمة المشاريع التى وقع عليها الاختيار للمشاركة فى دورته السادسة، وتقام ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة ...
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إنه لم يتم مناقشة الشكل المستقبلي للتعاون مع مصر، ولكن تم مناقشة ما تم على مدار الثلاث ...
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جديدة خلال احتفال فريق عمل برنامج
"القاهرة الآن" مع لميس الحديدى، الذي يذاع على شاشة "العربية الحدث"،والذي ا نطلقت أولى حلقاته مساء ...
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