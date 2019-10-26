مبروك عطية: أننا مأمورون باستثمار كل قطرة مياه.. وسد أثيوبيا "سد التخلف مش النهضة"

الأربعاء 23-10-2019 06:43 ص

هدى عبدالرازق

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يشعر بالألم لعدم الاستفادة من كميات الأمطار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تستثمر مصر كل قطرة مياة ...