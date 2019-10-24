غردت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر " قائلة: "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين ...
تم تأجيل الحفل الغنائي للفنانة أنغام بالمنارة بالتجمع الخامس والذي كان من المقرر إقامته غداً الجمعة الموافق ٢٥ من أكتوبر الجاري حيث نشرت الفنانة ...
قامت الفنانة إليسا، بالرد على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي القى كلمته للشعب الثائر في لبنان، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب ...
قالت مصادر، مساء اليوم الأربعاء، إن الزعماء اللبنانيين يناقشون إجراء تعديل حكومي محتمل لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي ...
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